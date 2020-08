Drie weken verkeershinder in Pontweg door werken Claudia Van den Houte

23 augustus 2020

16u16 4 Haaltert In de Pontweg in Haaltert zal er vanaf maandag 24 augustus hinder zijn door werken.

Een aannemer start dan met het optrekken van zeven putdeksels in de Pontweg. De werken zullen drie weken duren, normaal gezien tot 11 september. De werkzone ligt tussen de kruispunten Pontweg-Windmolenstraat en Pontweg-Ekentstraat. Doorgaand verkeer zal tijdens de werken worden geweerd. De bewoners werden via een brief verwittigd en zullen hun woningen wel kunnen bereiken.