Drie voertuigen botsen op Terlicht Koen Baten

13 juni 2019

19u05 16

Op Terlicht in Kerksken zijn deze avond drie voertuigen op elkaar ingereden in de richting van Ninove. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Driehoekstraat rond 17.45 uur deze avond. Over de omstandigheden van het ongeval is op dit moment niets bekend, maar mogelijk merkte een van de voertuigen een manoeuvre voor hem te laat op en kon hij niet meer tijdig remmen. Hij reed in op zijn voorligger, die op zijn beurt ook licht botste met de personenwagen voor hem. Een van de voertuigen is vermoedelijk rijp voor de schroothoop en liep aanzienlijk schade op. Een iemand werd gewond afgevoerd. De brandweer kwam ook ter plaatse voor signalisatie en de brokstukken van de rijbaan op te ruimen. De verkeershinder bleef relatief beperkt.