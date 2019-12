Dorpsraad sluit twintigjarig bestaan af met ‘Goesjdieël’ Claudia Van den Houte

27 december 2019

18u38 0 Haaltert De Dorpsraad Heldergem houdt op zondag 29 december voor de derde keer ‘Goesjdieël’, een gratis wafelenbak met muzikale omlijsting, als nieuwjaarsgeschenk voor iedereen van Heldergem en daarbuiten.

Er zijn zondag van 14.30 uur tot 17.30 uur gratis wafels en koffie voor iedereen die komt. “Eigenlijk valt ‘goesjdieël’ op 31 december”, vertelt secretaris en organisator Johan Baetens. “Het baseert zich op het aloude gebruik dat op het einde van het jaar de arme mensen gingen vragen om hun ‘godsdeel’, een aalmoes dat ze kregen van de rijken. Later ging dit over op de kinderen, en tot zo’n 20 jaar geleden gingen onze kleinsten op 31 januari vòòr 12 uur ’s middags rond om ‘goesdieël’ te roepen aan de deuren. Ze kregen dan snoep, een stuk fruit of een stuk drinkgeld.”

“Wij bakken gratis wafelen voor het hele dorp en de kinderen krijgen een extra cadeautje. Iedereen die langs komt, krijgt twee wafels en een tas koffie. Andere dranken en versnaperingen zijn te verkrijgen aan zeer democratische prijzen. Het wordt ongetwijfeld een fijn ontmoetingsmoment om even bij te praten over het afgelopen jaar. Net als bij de vorige edities beloofden een paar muzikanten al hun instrument mee te brengen om wat te spelen”, aldus voorzitter William Minnaert.

‘Goesjdieël’ vindt zondagnamiddag plaats in HOC De Fransman, Heldergemstraat 136, in Heldergem. De dorpsraad focust zich in de eerste plaats op de inwoners van Heldergem, maar iedereen is welkom. De toegang is gratis.