Dorpsraad Heldergem viert 20-jarig bestaan en helpt gemeente mee andere dorpsraden oprichten Claudia Van den Houte

22 oktober 2019

18u16 2 Haaltert De Dorpsraad Heldergem bestaat twintig jaar en viert dat jubileum met verschillende activiteiten tijdens het allerheiligenweekend. Daarnaast zal de dorpsraad de gemeente ook helpen om nieuwe dorpsraden uit de grond te stampen.

Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de Heldergemse dorpsraad komt er een jubileumnummer van de Gazet van Heldergem. De leden maakten een selectie van de meest frappante en typische gebeurtenissen. “Het werd een interessant overzicht van het dorpsleven van de afgelopen twintig jaar. Het moeilijkste bleek de selectie”, vertelt voorzitter William Minnaert. “Uit de meer dan 700 bladzijden en een paar honderd artikels een keuze maken die je op 32 pagina’s krijgt, was geen sinecure.”

Daarnaast komt er in het allerheiligenweekend ook een tentoonstelling. “Het gaat deels over de bevrijding na WO II die eerder al te zien was in Haaltert. Toen we de vraag kregen van de Heemkundige Kring Haaltert om de tentoonstelling ook in Heldergem te plaatsen, zijn we daar met plezier op ingegaan. Het was voor ons immers ook een gelegenheid om onze eigen werking een beetje in de kijker te zetten.”

Dorpsraad in alle deelgemeenten

De dorpsraad zal de gemeente Haaltert ook helpen om nieuwe dorpsraden uit de grond te stampen. Zo zal de raad een eigen stand hebben op de tentoonstelling. “Daar zullen we uitleggen wat een dorpsraad is, wat we doen, wat we al hebben gerealiseerd,... De gemeente heeft plannen om een dorpsraad op te richten in alle deelgemeenten. We stellen daarbij onze ervaring en expertise graag ter beschikking”, aldus Minnaert. “We brengen geïnteresseerde kandidaten ook in contact met de Vlaamse Vereniging voor dorpsbelangen, die zo’n initiatieven bundelt en ondersteunt.”

Verder komt er op de tentoonstelling ook nog een stand van het BIN (buurtinformatienetwerk) en zal er een fietsgravering zijn op 2 november van 13 tot 17 uur in het HOC De Fransman. Er is ook een dorpscafé. “Mensen zullen in het HOC De Fransman een kop koffie, een stuk taart of een streekbiertje kunnen krijgen. We kozen voor het allerheiligenweekend omdat er dan heel wat uitgeweken Heldergemnaren even terugkomen naar onze gemeente.

De tentoonstelling met dorpscafé is te bezoeken op vrijdag 1 en zaterdag 2 november van 13 tot 17 uur. De toegang is gratis. Ook niet-Heldergemnaren zijn welkom.