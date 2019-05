Discotheken op sterven na dood, maar dj Bart Reeves beleeft na 25 jaar nog steeds drukke dagen: “In al die jaren dat ik dj ben, kan ik de weekends die ik thuis was op mijn hand tellen” Claudia Van den Houte

22 mei 2019

08u46 46 Haaltert Bart De Schutter (43), beter bekend als dj Bart Reeves, uit Haaltert viert binnenkort zijn 25-jarig bestaan als dj. Hij heeft nog steeds een drukke agenda, wat in deze tijd niet zo evident is aangezien de megadiscotheken één voor één verdwijnen. “Er zijn meer dj’s, maar minder plaatsen om te draaien. Het wordt moeilijker om de ambachtelijke stiel op niveau te houden. In die 25 jaar dat ik dj ben, kan ik de weekends dat ik thuis was op één hand tellen.”

Bart was pas twaalf jaar oud toen hij wist dat hij dj wou worden. Hij kreeg de smaak te pakken op de kermis. “In die tijd kochten uitbaters van kermisattracties cassettes van dj’s om in hun lunapark of op hun molen te draaien. Een neef van mijn moeder werkte in een lunapark en via hem kreeg ik zo’n cassettes – kopieën van kopieën – met dj-muziek. Ik herinner mij nog goed de muziek van Dirk Van Gelder, de dj van de Mustang in Strombeek. Toen ik die muziek als twaalfjarige hoorde, had ik mijn roeping gevonden. Het was als een pastoor die plots het licht ziet. Ik wist toen dat ik dj wou worden. Terwijl mijn vrienden vooral bezig waren met hun BMX, ging al mijn zakgeld naar 45-toerenplaten. Toen ik mijn plechtige communie moest doen, verliet ik de catechese halverwege om naar de platenzaak aan de overkant van de straat te gaan. Ik draaide voor het eerst op mijn veertiende, op een oudejaarsfuif in een café in Haaltert. Het is trouwens intussen 30 jaar geleden dat ik nog een oudejaarsavond met mijn ouders vierde.”

Yellow Cab

“In 1998 betekende mijn eerste plaat ‘Wanna Play House’ mijn grote doorbraak. Ik was toen platenverkoper in platenzaak Yellow Cab in Aalst. Dat was mijn uitvalsbasis als dj. Ik stond met die eerste plaat 17 weken lang op nummer één in de dance charts in onder meer Spanje en Griekenland, waar ik maandenlang heb getoerd. Intussen bracht ik al twaalf platen uit.”

Dj Bart Reeves heeft na 25 jaar nog steeds een drukke agenda. “Ik draai elke week twee tot drie nachten. Dat kunnen discotheken zijn zoals De Grote Beer, Willy’s Moustache, La Rocca en La Bush, maar ik doe bijvoorbeeld ook trouwfeesten. Ik ben gezegend dat ik nog zo mijn ding kan doen. De meeste dj’s zijn al blij als ze één keer per week mogen draaien. Het gaat heel slecht met de discotheken. Er zijn er veel die sluiten of niet meer genoeg volk over de vloer krijgen. De tijd van de megadancings is voorbij, al zal de lokale discotheek blijven bestaan. De jeugd gaat niet meer in grote getale uit en heeft andere interesses. Het is ook veel gemakkelijker geworden om dj te zijn. Je hebt tegenwoordig alleen nog een computer nodig. Er zijn veel dj’s en weinig plaatsen om te draaien. Voor ons wordt het ook steeds moeilijker om de ambachtelijke stiel op niveau te houden. Met twee muisklikken mixt een pc zelf, maar daar heeft de bezoeker van grote evenementen geen boodschap aan. De kunst bestaat erin de juiste plaat op het juiste moment te draaien.”

Volle agenda

“Mijn grootste troef is dat ik me nooit heb vastgepind op één stijl. Wie alleen housemuziek draait, heeft het momenteel moeilijk. Zo’n dj’s zijn niet in staat om goede muziek uit de 80’s te draaien. Mijn agenda voor dit jaar is zo goed als volgeboekt. Ik ben al aan het boeken voor september 2020. In die 25 jaar dat ik dj ben, kan ik de weekends dat ik thuis was op één hand tellen. Toen was ik op reis of ziek.” Aan stoppen denkt Bart nog niet. “Mijn ultieme droom is om ooit eens voor het Sportpaleis te draaien.”

Dj Bart Reeves viert zijn 25 jarig-bestaan als dj op zaterdag 22 juni vanaf 21 uur in de Bellekouter in Affligem, samen met Luc Scheirlinck, uitbater van dancing De Grote Beer.