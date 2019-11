Dieven slaan toe tijdens training op voetbalclubs in Denderstreek Koen Baten

14 november 2019

11u58 0 Haaltert KRC Haaltert werd vorige week donderdag slachtoffer van een dief die verschillende gsm’s en geld kon stelen tijdens de training van de ploeg. De dader sloeg toe in de kleedkamers en ging in totaal met meer dan 2.000 euro lopen. Deze week zou hij ook toegeslagen hebben bij Erembodegem-Doggen. “Leuk is het zeker niet, maar bij ons gaat de kleedkamer nu op slot", zegt voorzitter Eddy De Vlieger.

De feiten bij KRC Haaltert gebeurden vorige week, maar zouden nu ook uitbreiden naar andere clubs in de Denderstreek. “Het ging niet om smartphones waarmee ze aan de haal gingen maar wel gewone gsm’s. Een van die toestellen zou ook al gebruikt zijn in Koekelberg, maar meer weet ik op dit moment niet", zegt Eddy.

De voorzitter van Haaltert had ook vernomen dat andere clubs nu slachtoffer geworden zijn. “Ze sloegen bij ons toe tijdens de training. In de kleedkamers werd er geld uit de portefeuilles genomen, deze werden nadien teruggestoken", klinkt het. De politie werd meteen verwittigd en zij zijn met een onderzoek gestart. “Het is absoluut niet leuk om mee te maken voor onze club. Wij zullen vanaf nu dan ook de kleedkamers op slot doen tijdens de training”, klinkt het.

Een van de trainers merkte vorige week donderdag wel iemand op die er niet alle dagen aanwezig is. “Hij legde natuurlijk niet meteen de link met een persoon die naar hier zou komen om te stelen", zegt Eddy. “Er lopen veel mensen rond die dag dus hadden we niet meteen argwaan. We weten ook niet of hij er iets mee te maken heeft."

Hoeveel er net bij Doggen Erembodegem gestolen zou zijn is niet duidelijk. Op sociale media waarschuwen andere clubs in de Denderstreek intussen voor de gevaren en vragen ze om alert te zijn.