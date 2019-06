Dienstencentrum Rustnbeetje houdt zomerfeest in Sint-Martinusheem Claudia Van den Houte

17 juni 2019

09u42 6 Haaltert Het lokaal dienstencentrum Rustnbeetje houdt op vrijdag 21 juni een zomerfeest.

De ‘Mini Doorbrekers’ verwennen de bezoekers een hele namiddag lang met muziek, dans en plezier. De bezoekers kunnen ook genieten van een koninginnenhapje met frietjes als middagmaal. Het LCD Rustnbeetje is normaal gevestigd in ontmoetingscentrum De Fransman in Heldergem maar vanaf 21 juni gaan de warme maaltijden en activiteiten naar jaarlijkse gewoonte door in het Sint-Martinusheem in Kerksken. Daar vindt vrijdag van 11.30 uur tot 17 uur ook het zomerfeest plaats. De prijs bedraagt 8 euro of 5,5 euro met UiTpas aan kansentarief. Reserveren is verplicht via 053/78.15.49 of ldc.rustnbeetje@haaltert.be.