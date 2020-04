Dendervrienden van FACE ontvangen 18.000 euro subsidies en giften voor straatkinderen in Caïro Claudia Van den Houte

01 april 2020

18u08 0 Haaltert Goed nieuws voor ‘De Dendervrienden van FACE’: ze ontvangen een subsidie van 7.000 euro van de provincie Oost-Vlaanderen – Directie Mondiale Solidariteit.

Eerder kregen ze voor 2020 ook al de steun toegezegd van de gemeente Haaltert (1.200 euro), de gemeente Berlare (2.916 euro), de Nationale Loterij (400 euro), 11.11.11. (1.000 euro), BNP Paribas Fortis Foundation (4.000 euro) en verschillende giften van sympathisanten (1.540 euro). De Dendervrienden van FACE zijn een groep vrijwilligers rond Etienne Cloots uit Haaltert, die zich al jaren inzetten voor de Belgische ngo FACE for Children in Need. FACE biedt in Caïro (Egypte) jaarlijks hulp aan duizenden straatkinderen en wezen in haar vier weeshuizen en in haar crisiscentrum voor straatkinderen.

De Dendervrienden van FACE zijn heel blij met de steun: “Die is broodnodig. De economische situatie in Egypte is dramatischer dan ooit en nu het coronavirus ook het Midden-Oosten bereikt heeft, zijn de gevolgen niet te overzien voor de armste bewoners in de sloppenwijken”, zegt Etienne Cloots. “Ik vraag me af wat ‘social distance’ kan betekenen in een overbevolkt Caïro met 20 miljoen inwoners en hoe ‘blijf in uw kot’ overkomt bij de meer dan een miljoen kinderen die er op straat leven. De trouwe steun van deze verschillende instanties en sympathisanten is in deze donkere periode een straaltje hoop voor heel veel kinderen.”

Meer info over de Dendervrienden van FACE via faraoszondergoud.blogspot.com.