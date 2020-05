Denderhoutemse praat vanop afstand met koningin Mathilde Claudia Van den Houte

15 mei 2020

22u55 4 Haaltert Jennifer Pots uit Denderhoutem heeft een wel zeer bijzonder gesprek op afstand gehad. Niemand minder dan koningin Mathilde zat aan de andere kant van het scherm.

Het gesprek ging over mentale gezondheid in tijden van het coronavirus. Jennifer Pots is namelijk coördinator en woordvoerder van de Federatie van Tele-Onthaaldiensten van Vlaanderen. Ze is overigens nog vijftien jaar lang actief geweest in de lokale politiek in Haaltert. Zo was ze gemeenteraadslid voor CD&V. Het is intussen al vijf jaar geleden dat ze de politiek verliet. “Er zijn zo van die dagen die je niet snel zal vergeten”, reageert ze via Facebook op de bijzondere conversatie met koningin Mathilde. De officiële Facebookpagina van de Belgische Monarchie noemt het ‘een boeiend gesprek’. Het maakt deel uit van de gesprekken die de voorbije weken plaatsvonden met tal van organisaties die werken rond mentaal welbevinden.