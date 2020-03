Denderhoutemnaren blijven elke zaterdagavond liedje spelen voor werkenden tijdens coronacrisis, ook Lindsay doet mee Claudia Van den Houte

29 maart 2020

15u01 1 Haaltert De inwoners van Denderhoutem hebben er een traditie van gemaakt om elke zaterdagavond om 20 uur een minuut te applaudisseren en daarna een liedje te spelen.

Ze doen dat uit solidariteit met iedereen die werkt en hulp verleent tijdens de coronacrisis én om hun verbondenheid te tonen als dorp. Het was Jeroen Wiggeleer, ook bekend als ‘dj Franzke’, die vorige week het initiatief nam voor de actie. Toen weerklonk in verschillende straten het lied ‘Mijn dorpje’ van dorpsgenoot en juwelier Paul Roelandt. Op meerdere locaties hadden inwoners geluidsboxen buiten gezet en werd er meegezongen met het lied. Afgelopen zaterdag werd de actie herhaald en werd het lied ‘Leef Het’ van Poot & vijverman - ook uit Denderhoutem - gespeeld.

Volgende zaterdag, op 4 april, zal het lied ‘Van s’morgens vroeg tot s’avonds laat’ van zangeres Lindsay te horen zijn in Denderhoutem. De zangeres woont ook al een tijdje in Denderhoutem en roept in een filmpje haar dorpsgenoten op om mee te doen met de solidariteitsactie.