Denderhoutemnaars zingen ‘Mijn dorpje’ na applaus voor werkenden tijdens coronacrisis: “Gevoel van samenhorigheid als dorp” Claudia Van den Houte

21 maart 2020

21u45 0 Haaltert Op heel wat plaatsen in Denderhoutem was er zaterdagavond niet alleen applaus te horen, maar ook muziek en gezang.

Zoals elders in Vlaanderen applaudisseerden de Denderhoutemnaars om 20 uur een minuut lang buiten aan hun voordeur voor alle zorgverleners en andere werkenden tijdens de coronacrisis. Nadien weerklonk in verschillende straten het lied ‘Mijn dorpje’ van dorpsgenoot en juwelier Paul Roelandt - die overigens ook meedeed. Op meerdere locaties hadden inwoners geluidsboxen buiten gezet en werd er meegezongen met het lied. Daarna werd hier en daar ook nog ‘You’ll Never Walk Alone’ ingezet.

“We applaudisseren voor mensen in de zorg, maar door het lied ‘Mijn dorpje’ te spelen, tonen we ook onze samenhorigheid als dorp”, vertelt initiatiefnemer Jeroen Wiggeleer, ook bekend als ‘dj Franzke’. “Het is fijn om dit als dorp samen te doen. In Denderhoutem valt er normaal altijd iets te beleven en blijft bijna niemand thuis op zaterdagavond.” Sinds de coronacrisis is dat uiteraard helemaal veranderd. “Op deze manier willen we het positivisme naar boven brengen en de moed erin houden.”