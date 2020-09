Denderhoutem klaar voor kermis onder strikte maatregelen Claudia Van den Houte

04 september 2020

20u41 1 Haaltert De Denderhoutemnaars kijken uit naar de kermis op het Dorp, op zondag 6 en maandag 7 september.

Het is de eerste kermis in Denderhoutem sinds de coronacrisis. De gemeente Haaltert had alle evenementen en kermissen tot eind augustus verboden, maar recent besliste ze dat die vanaf september toch terug mochten doorgaan. De kermis in Denderhoutem - zonder de jaarlijkse ‘Cars ‘n Coffee’ - verloopt evenwel onder strikte veiligheidsmaatregelen. Zo zullen de bezoekers verplicht een wandelrichting moeten volgen en moeten ze een mondmasker dragen. Er zullen stewards aanwezig zijn op de kermis om alles in goede banen te leiden. De horecazaken mogen alleen klanten bedienen die neerzitten aan een tafel. Uitbaters konden wel een uitbreiding van hun terras aanvragen.

De kermis vindt zondag plaats vanaf 14 uur en maandag vanaf 15 uur op het Dorp in Denderhoutem.