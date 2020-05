De Jartellen roepen iedereen op om mee te doen met ‘lockdownrock’ Claudia Van den Houte

01 mei 2020

18u36 0 Haaltert De muzikanten van ‘De Jartellen’ hebben een filmpje gemaakt waarmee ze iedereen oproepen om mee te doen met ‘de lockdownrock’.

In het filmpje brengen de muzikanten een eigen versie van de ‘Samsonrock’, elk vanuit hun eigen kot. Ze roepen mensen op om het lied ook te spelen of te zingen en daarvan een filmpje naar hen op te sturen. Alle filmpjes zullen later in een nieuw filmpje worden gemonteerd. “Toen de lockdown begon, waren we bezig met de opnames voor onze zomertoer. Door de coronacrisis hebben we de opnames dus moeten stopzetten”, vertelt Thijs De Pauw van De Jartellen, een band met thuisbasis in Denderhoutem. De groep startte vijf jaar geleden met optredens in het Ninoofse, maar stond intussen onder meer al op de Gentse Feesten en Tomorrowland.

“We vonden het vooral jammer dat we niet meer samen mochten spelen. Ook de kans om te kunnen optreden werd alsmaar kleiner. Eerder maakten we al een filmpje waarin we een cover van ‘Proud Mary’ brachten, allemaal vanuit ons eigen kot. Onze boodschap daarmee naar de buitenwereld toe was: ‘Blijf verder spelen, blijf muziek maken, vanuit je kot’. We kregen heel wat reacties van muzikanten die het jammer vonden dat ze niet meer kunnen optreden. Zo ontstond het idee voor de ‘lockdownrock’. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om de lockdownrock te spelen of te zingen en de filmpjes daarna in een mooie montage te gieten. Zo tonen we dat we ook in coronatijden nog altijd muziek kunnen maken.”

Het filmpje van De Jartellen is hier te bekijken. Mensen kunnen hun filmpje doorsturen naar m.me/dejartellen.