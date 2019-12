Davidsfonds maakt winnaar Junior Journalist-wedstrijd bekend Claudia Van den Houte

16 december 2019

19u52 2 Haaltert Het Davidsfonds Haaltert heeft de winnaar van haar Junior Journalist-wedstrijd bekendgemaakt.

De vereniging had een receptie georganiseerd in de Academie in Denderhoutem, waarop alle deelnemers samen met hun ouders werden uitgenodigd. Daar werden de winnaars letterlijk ‘in de boeken’ gezet, in aanwezigheid van burgemeester Veerle Baeyens, schepen van Cultuur Bart Ottoy, tv-maker Stijn Van der Stockt, de directies en leerkrachten van de deelnemende scholen en de bestuursleden. Elise Romont van basisschool Sint-Gorik behaalde de eerste plaats en mag zich Junior Journalist 2020 noemen. Op de tweede plaats eindigde Britt Van Dorpe van basisschool De Krekel. Stijn Van Der Haegen van basisschool De Bloesem in Kerksken behaalde de derde plaats.