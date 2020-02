Crowdfunding voor Anna (7) is geslaagd: geld voor stapmachine op minder dan week tijd ingezameld Claudia Van den Houte

06 februari 2020

19u21 0 Haaltert De stapmachine voor Anna (7) uit Haaltert is binnen. De voorbije dagen werd er massaal gedoneerd voor een toestel dat Anna haar leven enorm kan veranderen. Het meisje heeft meerdere ernstige beperkingen. Haar ouders zijn dolblij dat hun kleine meid voor de rest van haar leven zal kunnen stappen met de machine.

Renilde Gees en haar man Jona waren pas vorige week donderdag een crowdfundingsactie gestart. Hun jongste dochtertje, Anna, heeft door een aangeboren genetische afwijking zowel fysieke als mentale beperkingen. Ze kan niet zelfstandig zitten of staan, grijpen of praten. Ze is ook slechtziend en volledig afhankelijk van sondevoeding. Anna kan alleen op haar rug liggen of in haar rolstoel zitten. Renilde en Jona ontdekten echter een toestel dat haar leven enorm zou veranderen: de ‘Innowalk’. Zij noemen het een ‘stapmachine’, want het stelt Anna in staat om te stappen. Met een torenhoge prijs van liefst 29.766 euro leek die echter onbetaalbaar. Om de stapmachine toch te kunnen kopen, waren ze een inzamelactie gestart. Op minder dan een week tijd, is het geld al binnen.

Overweldigend

“Fantastisch, we kunnen het nog altijd niet geloven”, reageert Renilde. “Via Twitter hadden we al een goede start genomen. De actie werd ook snel opgemerkt door vrienden en familie, die de boodschap massaal deelden op Facebook. Verenigingen waar we lid van zijn, legden samen om Anna te steunen, maar ook uit het oog verloren klasgenoten en collega’s sprongen in de bres,... De donaties stroomden binnen. Het was zo overweldigend, zo veel! We voelen ons enorm dankbaar. Ook nu de actie is afgelopen, krijgen we nog veel berichtjes. Iedereen is zo blij voor Anna.”

Toestel op maat

Anna mocht al een demoversie van de stapmachine uittesten. “Maandag komen ze die terug ophalen. Dan zullen we de bestelling voor een eigen toestel bespreken. Het duurt dan wel nog zo’n drie weken vooraleer dat wordt geleverd. Die stapmachine zal volledig op maat van Anna worden gemaakt. Ze zal ook jaarlijks worden aangepast aan haar groei. Anna zal het toestel dus ook kunnen gebruiken als ze volwassen wordt, voor de rest van haar leven.”

We hebben getwijfeld tot op het moment dat ik de inzamelactie online zette, maar nu zijn we dolgelukkig dat ons meisje binnenkort zal kunnen stappen Mama Renilde Gees

Jona en Renilde zien Anna openbloeien met de stapmachine. “Het betekent voor haar een groot verschil, zowel op mentaal als op fysiek vlak. De lichaamsbeweging is goed voor haar bloedsomloop en spijsvertering. Daarnaast is het een plezier om haar te zien wandelen. Ze komt er ook van tot rust. Anna is lief en aanhankelijk, maar raakt snel overprikkeld door te veel licht of lawaai. Anna tot rust brengen is onze grootste uitdaging.”

“Toen ik een jaar geleden voor het eerst kennismaakte met de Innowalk, was ik er onmiddellijk verliefd op. Het was de eerste keer dat ik Anna zag stappen, een ontroerend moment. Alleen jammer van de schandalig hoge kostprijs - zeker gezien de mutualiteit geen terugbetaling doet -, want er zullen nog kindjes zijn zoals Anna”, klinkt het. “We hebben getwijfeld tot op het moment dat ik de inzamelactie online zette, maar nu zijn we dolgelukkig dat ons meisje binnenkort elke dag zal kunnen stappen.”