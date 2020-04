Coronavirus wordt PROS-medewerker John Alt fataal: Veertig jaar lang radiomaker in hart en ziel Claudia Van den Houte

23 april 2020

23u41 6 Haaltert Radio PROS-medewerker Johnny De Cooman, alias John Alt, is donderdag overleden in het OLV-ziekenhuis in Aalst.

Dat laat het PROS-team weten. De radio-dj werd eind februari voor het eerst via spoed opgenomen in het OLV-ziekenhuis Aalst met een herseninfarct. Een tijdje geleden werd hij overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Ninove om te revalideren, maar de revalidatieafdeling daar werd op 14 april ontruimd nadat verschillende patiënten en medewerkers er positief testten op het coronavirus. John werd dan overgebracht naar OLV-ziekenhuis in Aalst. Daar werd het coronavirus hem donderdag fataal. Hij werd 73 jaar oud.

“John was een echte radiomaker in hart en ziel”, klinkt het bij PROS. Hij is liefst veertig jaar lang bezig geweest met radiomaken voor verschillende radiostations. “Hij begon zijn carrière bij de vrije Radio Ninove. Daarna was hij ook nog actief bij verschillende andere radiozenders. Eind 2002 kwam hij bij radio PROS, toen nog op ‘den Anderenbroeck’, waar hij verschillende programma’s presenteerde. Hij kreeg daar meteen ook een goeie vriend, wijlen Walter Matthys. John werd ook even later bestuurslid en zette zich volledig in. Zijn voorkeur ging altijd naar de Vlaamse artiesten en de aankomende talenten.”

John was naar verluidt vriend aan huis bij verschillende grote en kleinere Vlaamse artiesten, en hij bezat een enorme collectie Vlaamse muziek. Zijn laatste programma op PROS was ‘Meezingers op de werkvloer’, van maandag tot donderdag tussen 9 en 11 uur. “Hij was door de collega’s enorm geliefd en had ook vele radiofans. Hij was een vrij stille collega, een man van weinig woorden. Hij bleef altijd zeer bescheiden. We gaan hem enorm missen.”

John wordt dinsdag in intieme kring begraven in Erembodegem. Een rouwkaartje sturen kan per post naar Radio PROS t.a.v. wijlen John Alt, Leistraat 5, 9540 Heldergem. Het PROS-team zal de kaartjes overmaken aan zijn echtgenote.