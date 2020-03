Confectiebedrijf in wielerkledij maakt mondmaskers voor politiekorpsen, OCMW’s en rusthuizen: “Al 3.000 mondmaskers de deur uit” Claudia Van den Houte Frank Eeckhout

24 maart 2020

16u53 0 Haaltert Confectiebedrijf Frantexan in Heldergem maakt normaal wielerkledij, maar is nu met de coronacrisis gestart met het maken van mondmaskers. Die maakt het bedrijf onder meer voor politiekorpsen en OCMW’s van verschillende gemeenten. Er gingen al zo’n 3.000 mondmaskers de deur uit.

Frantexan is een confectiebedrijf dat normaal wielerkledij maakt voor Vermarc Sport. Dat laatste bedrijf ontwerpt en ontwikkelt de wielerkledij van wielerploegen zoals onder meer Deceuninck - Quick-Step, Lotto Soudal en Sport Vlaanderen-Baloise. Het bedrijf is echter intussen overgeschakeld op het maken van mondmaskers. “Ik kreeg vorige week de vraag van een thuisverpleegster om mondmaskers te maken, aangezien er een groot tekort was”, vertelt zaakvoerder Danny Scheerlinck. “Zij had ook een voorbeeldmodel mee. Op basis daarvan hebben we zelf een model gecreëerd en hadden we eerst een paar honderd mondmaskers gemaakt. Daarna is de bal aan het rollen gegaan en kregen we steeds meer vragen binnen. We zijn vorige vrijdag van start gegaan en intussen zijn er al zo’n 3.000 mondmaskers de deur uit. We maakten er onder meer al voor de politiekorpsen van Geraardsbergen, Ronse, Oudenaarde, voor comité P, voor de OCMW’s van Geraardsbergen en Ninove, voor rusthuizen...”

Geen winst

Frantexan verkoopt de mondmaskers aan de kostprijs. “We willen er geen winst op maken. Als we allemaal ons steentje bijdragen in deze crisis en als iedereen een beetje helpt, komen we er wel. We kunnen dit natuurlijk alleen maar doen dankzij onze elf medewerkers. Sommige medewerkers werken hier al 20 of 30 jaar en kunnen heel wat. Vorige week moest er nog een deel van de mondmaskers worden afgemaakt terwijl ze eigenlijk al mochten stoppen met werken. Ze hebben allemaal het werk verdergezet zonder klagen.”

Mondmaskers prioritair

Naast de productie van de mondmaskers, wordt er ook nog steeds wielerkledij gemaakt. “Maar het maken van de mondmaskers krijgt prioriteit. Dat hebben we ook afgesproken met Vermarc Sport. Als we een vraag binnenkrijgen, zoals nu bijvoorbeeld van het OCMW van Ninove, dan stoppen we de productie van de wielerkledij en werken we eerst aan de mondmaskers. We maken wel alleen mondmaskers voor mensen die het echt nodig hebben. Voor bedrijven doen we het bijvoorbeeld niet.” Intussen blijven de vragen binnenlopen. “We proberen zo snel mogelijk te werken, aangezien de nood aan mondmaskers nog steeds hoog is.”