Concerten afgelast door corona, dus houdt organisator gratis livestream met Gene Thomas vanop geheime locatie: “Feestje vanuit eigen bubbel” Claudia Van den Houte

03 augustus 2020

12u40 0 Haaltert Organisator Jeroen Wiggeleer zat met de handen in het haar nadat de Campingconcerten in Denderhoutem en de Parkconcerten in Haaltert werden afgelast door het stijgend aantal coronabesmettingen. Samen met het Feestcomité Haaltert vond hij een manier om het publiek toch te laten genieten van optredens. Zangers Gene Thomas en Johan Veugelers zullen vanop een geheime locatie optreden. De optredens zullen gratis via livestream te zien zijn. “We zullen wellicht zelfs meer mensen bereiken, want iedereen kan de optredens gratis vanuit zijn bubbel bekijken.”

Het was een harde dobber voor Denderhoutemnaar Jeroen Wiggeleer toen hij te horen kreeg dat in Haaltert alle evenementen werden afgelast, dus ook de Campingconcerten in Denderrhoutem en de Parkconcerten in Haaltert, die hij samen met het Feestcomité Haaltert organiseerde. “Ik ben er de hele dag ziek van geweest”, vertelt hij. “Maar we wilden niet bij de pakken blijven zitten. Om de mensen in Denderhoutem en Haaltert nog plezier te bezorgen en gezien alle artiesten toch al geboekt waren, hebben we gesloten om een livestream te houden vanop een geheime locatie in Denderhoutem.”

“Het wordt een professionele livestream, met drie camera’s vanuit verschillende invalshoeken. De beelden worden gemixt en lopen via een platform, zodat de klank honderd procent gegarandeerd is.” Er stonden veel meer artiesten op het programma van alle concerten, maar er moest een keuze worden gemaakt. “We konden niet alle artiesten uitzenden via livestream. Gene Thomas was onze grote topper, de hoofdact in Denderhoutem. Met Johan Veugelers hebben we een voorprogramma vol ambiance.”

Feestje voor iedereen, vanuit eigen bubbel

“Het wordt een feestje vanuit de eigen bubbel. Mensen kunnen zaterdag hun barbecue aansteken of samen iets drinken, terwijl ze hun laptop erbij halen en zo de optredens bekijken en coronaveilig feesten. Op die manier leeft Denderhoutem toch één keer dit jaar. Behalve Driekoningen is er niets meer doorgegaan en dat verandert voorlopig niet.” Er kunnen nu ook meer mensen de concerten meevolgen, want het aantal toeschouwers is met livestream onbeperkt. “Iedereen kan kijken via www.jeroenevents.be. We kunnen nationaal gaan. De concerten waren gratis en blijven gratis. We brengen echt het programma zoals dat op het Pastorijplein zou hebben plaatsgevonden, met presentatie. Ik denk dat er zaterdag veel mensen thuis zullen zijn, want er is immers niet te doen.”

“Ik heb het er wel nog steeds moeilijk mee dat de Campingconcerten en de Parkconcerten werden afgelast, omdat vijf kilometer verder, in Aalst, alle evenementen van maximaal 200 toeschouwers nog steeds mogen doorgaan. En wij die alles zo coronaproof mogelijk wilden organiseren en alles tot in detail hadden uitgetekend, -we waren al aan het bekijken om het publiek te spitsen met 200 toeschouwers in de voormiddag en 200 in de namiddag - moeten het annuleren. Ik begrijp dat die beslissing werd genomen voor de veiligheid, maar vind het niet eerlijk als het in Aalst wel nog mag.”

Optredens geannuleerd

“De artiesten zijn ook blij dat ze toch kunnen optreden. Gene Thomas had een hele reeks optredens gepland voor augustus, maar die werden opnieuw allemaal geannuleerd. Dat geldt ook voor Johan Veugelers. Ze kregen voor de tweede keer het deksel op de neus.” Ook voor Jeroen Wiggeleer ziet het er als organisator niet rooskleurig uit. “Mijn optimisme van enkele maanden geleden, toen ik al uitkeek naar 2021, is verdwenen. Dit najaar is er maar één optreden, Bram & Lennert die het cultureel seizoen aftrappen in Liedekerke, dat voorlopig nog niet is afgelast. Dertien andere optredens werden allemaal geannuleerd. Voor volgend jaar staan er veertig optredens in culturele centra gepland, maar ik ben enorm bang dat die ook zullen worden afgelast. Zolang de social distance blijft, zullen er geen volle zalen zijn en is het niet rendabel. Maar ik kijk nu vooral uit naar zaterdag en ben blij dat we de mensen toch een plezierige avond kunnen bezorgen.”

Het ‘Atomse Campingconcert’ is zaterdag 8 augustus van 20 tot 22 uur gratis te volgen via www.jeroenevents.be.