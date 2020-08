Composthoop vat vuur achteraan woning en veroorzaakt grote rookpluim Koen Baten

06 augustus 2020

18u31 0 Haaltert In de Muisstraat in Haaltert is donderdag in de late namiddag een brand ontstaan aan een composthoop achteraan een woning. De brand is waarschijnlijk spontaan ontstaan door de hitte. De eigenaar van de woning had die dag wel kolen van een barbecue op zijn composthoop gesmeten, wat mogelijks de brand groter maakte.

Het was rond 17.15 uur dat de buren rook opmerkten. Ze hadden eerst het vermoeden dat het om een barbecue ging, maar de rook ontwikkelde zich bijzonder snel en hoog waardoor ze gingen kijken en zagen dat de composthoop had vuur gevat. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd en kwam meteen ter plaatse. Er werd nog geprobeerd om zelf te blussen maar de brand was al te groot.

Het vuur was snel onder controle. Er was enkel schade aan een alarmsysteem bij de buren dat weggebrand was, maar grotere schade kon gelukkig vermeden worden. De brandweer had wel heel wat werk met de composthoop open te trekken en zeker te zijn dat alles geblust was. Niemand raakte gewond.