Clown wil wereldrecord om ter snelste hondje plooien verbreken op jaarmarkt Claudia Van den Houte

21 oktober 2019

16u23 4 Haaltert Max De Zwaef wil donderdag op de jaarmarkt het wereldrecord van ‘Fastest Modelling Balloon Dog’ breken. Daarvoor moet hij in minder dan 6,5 seconden tijd een ballon tot een figuurtje van een hond modelleren.

Het huidige record is al dertien jaar oud en staat op naam van de Amerikaan John Cassidy. Er werden al heel wat pogingen ondernomen om het wereldrecord te doen sneuvelen, maar niemand slaagde daar tot nu toe al in. Max deed begin dit jaar de aanvraag bij Guinness World Records en kreeg afgelopen zomer groen licht. “Ik plooi al ballonnen van mijn 13 jaar en ben daarnaast ook al 15 jaar bezig met circus, jongleren, goochelen, acrobatie en vuurspuwen”, vertelt Max, wiens hoofdberoep brandweerman is. “Ik had op Britain’s Got Talent een ballonplooier gezien die in één minuut zoveel mogelijk ballonnen probeerde om te vormen tot figuurtjes. Ik ben toen op de website van Guinness World Records gaan kijken en zag daar dat het record ‘Fastest Modelling Balloon Dog’ op 6,5 seconden stond. Zelf lukte het me vlot om op die tijd een hondje te plooien. Daarom deed in een aanvraag bij Guinness World Records om een wereldrecordpoging te mogen doen.”

Exacte afmetingen

Het record proberen te verbreken, bleek echter moeilijker dan gedacht. “Ik kreeg een hele hoop papieren met alle voorwaarden waaraan moet voldaan worden. Ik dacht dat ik gewoon een hondje moest plooien, maar alle afmetingen moeten tot op de centimeter correct zijn.” Zo zijn er exacte afmetingen voor neus, hoofd, nek, voor- en achterpoten, lichaam, de staart, de top van de staart, .... “Het is eigenlijk een poedeltje. Het was in het begin wat zoeken met welke ballonlengte ik moest starten. Daarna ben ik volop beginnen oefenen.”

“De recordpoging moet ook gebeuren op een openbaar evenement. Ik dacht onmiddellijk aan de jaarmarkt, aangezien ik daarop sowieso aanwezig ben. Twee schepenen zijn mijn twee onafhankelijke getuigen, er zullen twee tijdwaarnemers aanwezig zijn en een cameraman zal alles vanuit twee verschillende hoeken met vast statief in beeld brengen.”

Ook 16 ballonhondjes op één minuut

Het belooft donderdag spannend te worden. “Op vijftig keer dat ik het hondje maak, ziet het er dertig keer uit zoals het er moet uitzien, is het twintig keer binnen de tijd gemaakt en één keer volledig met de correcte afmetingen.” Max kan indien nodig wel meerdere pogingen wagen donderdag, al moet de procedure bij elke poging opnieuw worden verlopen. “Daarnaast zal ik ook nog het officieuze record van zoveel mogelijk ballonhondjes in één minuut plooien proberen te doorbreken. Dat staat momenteel op zestien ballonnen en dat lukt me.”

De recordpoging vindt op donderdag 24 oktober om 9 uur plaats op de jaarmarkt van Haaltert, aan Keukens Redant in de Hoogstraat of bij slecht weer in de raadzaal van het gemeentehuis. Je vindt van 8 tot 15 uur meer dan 150 marktkramen in de Hoogstraat en de Stationsstraat tot aan de Bruulstraat. Die straten zullen die dag van 6 tot 16 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Van donderdag 24 tot en met zondag 27 oktober staat ook de kermis op het Sint-Goriksplein.