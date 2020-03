Cijfers en statistieken over Haaltert op nieuw platform ‘Haaltert in cijfers’ Claudia Van den Houte

19u19 0 Haaltert De gemeente Haaltert heeft met ‘Haaltert in cijfers’ een nieuw platform gelanceerd.

In dat platform zijn nuttige cijfers en statistieken over Haaltert terug te vinden. Ze geven onder meer een beeld van hoe de huishoudens in Haaltert het doen tegenover de rest van Oost-Vlaanderen of Vlaanderen, hoe het staat met de klimaatinspanningen van de gemeente, wonen, economie, detailhandel, veiligheid, landbouw, … Volgens het gemeentebestuur is Haaltert daarmee de eerste middelgrote gemeente die op deze manier gegevens ter beschikking stelt. “Als lokaal bestuur beschikten we al over deze cijfers, maar via ‘Haaltert in Cijfers’ kunnen we deze data veel overzichtelijker tonen. Op elk moment kan je van thuis uit allerlei cijfers over Haaltert bekijken en vergelijken”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

Bezoekers kunnen ook zelf een rapport samenstellen met de gewenste tabellen en grafieken en vergelijken met andere cijfers. Meer info via https://haaltert.incijfers.be.