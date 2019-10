Chocolatiers Anton en Jan Andries opnieuw in Gault&Millau-gids met beste chocolatiers Claudia Van den Houte

01 oktober 2019

18u37 0 Haaltert Twee chocolatiers uit de Denderstreek werden opgenomen in de nieuwe Gault&Millau-gids met de beste chocolatiers.

De jonge chocolatier Anton Van de Maele (24) uit Denderhoutem staat voor het tweede jaar op rij in de prestigieuze gids. “Ik had het niet verwacht, maar wel gehoopt. We doen altijd ons best en proberen elk jaar dingen te verbeteren. Dit is een voldoening voor het werk dat we leveren”, reageert Anton. De Gault&Millau-gids omschrijft hem als gedreven voor zijn vak: “Het zoeken naar vernieuwing in smaak, kleur en vorm zit in zijn DNA. Zo ontwikkelde hij recent een nieuwe praline met een gedurfde vulling van ananas en vermout van rabarber”, klinkt het. “Ik gebruik daarvoor een nieuwe techniek waarbij een ananas-vorm in de praline wordt geduwd met een soort stempel, zoals een (post)zegel.” De Gault&Millau-gids verwijst ook naar zijn prestatie op Tomorrowland, waar hij één van de tien finalisten van de Chocolate Heroes werd. “Ik ben nog maar 2,5 jaar bezig als chocolatier en kreeg al twee mooie erkenningen.”

Ook Jan Andries uit Meerbeke staat terug in ‘Gault&Millau’s Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg 2020’ als één van de 88 beste chocolatiers. Ook hij stond vorig jaar al in de gids en was in 2016 eveneens al opgenomen in de culinaire gids Gault & Millau, versie Chocolaterie en Patisserie. “Zijn handgemaakte pralines zijn tot in Japan geliefd, waar hij in tien jaar tijd groeide van 2 naar 12 verkooppunten, in onder meer Kobe, Kyoto, Osaka, Tokyo en Nagoya”, aldus Gault & Millau. In het voorjaar van 2020 start de bouw voor een volledig nieuw gebouw waarin de chocolaterie gehuisvest wordt.