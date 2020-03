Chocolatier Anton sluit de deuren door coronacrisis en levert ‘paaspakketten’ aan huis: “Drukste periode van het jaar, met paasperiode voor de deur” Claudia Van den Houte

19 maart 2020

16u58 0 Haaltert De coronacrisis treft momenteel vele zelfstandigen, maar voor chocolatiers valt de timing zeer ongelegen: de paaseitjes lagen overal al klaar. Ook chocolatier Anton uit Denderhoutem sloot de deuren, maar om de paashaas dit jaar een handje te helpen, ging hij van start met het leveren van paaspakketten. “Die zijn nu al een succes”, aldus Anton Van de Maele.

Anton besloot om zijn chocolatier in de Nieuwstraat in Denderhoutem tot en met 5 april tijdelijk te sluiten. “Het is moeilijk geworden om de veiligheid te garanderen voor de klanten, al mogen we in principe openblijven", vertelt hij. “We voelden het ook al aan de verkoop. Mensen durven niet meer buiten te komen. We hebben ook de productie stilgelegd. Een week voor we terug openen, starten we de productie terug op.” De timing van de coronacrisis valt heel slecht voor chocolatiers. “Dit is de drukste periode van het jaar voor chocolatiers, na Nieuwjaar. Ik hoor vele collega’s klagen. Ook ik heb personeel technisch werkloos moeten zetten. Het is een ramp.”

Paaspakketten

Om alle paaseitjes en andere chocolade die al werd gemaakt niet verloren te laten gaan, is Anton met iets nieuws gestart: thuislevering. “We leveren voortaan paasoverlevingspakketten aan huis. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit gevulde paaseitjes en holle chocoladefiguren, chocoladerepen en/of pralines. We veranderen de samenstelling elke dag.” Bij het leveren worden er voorzorgsmaatregelen genomen. “We leveren de pakketten met mondmasker en handschoenen aan bij de mensen thuis aan de deur.”

Succes

“De pakketten zijn wel een succes. Ik heb de bestellingen al eens moeten stopzetten omdat ik ze anders niet op tijd zou kunnen wegbrengen hebben. Ik blijf de paaspakketten leveren tot zolang de voorraad strekt. Op deze manier kunnen we de paaschocolade toch nog bij de kinderen krijgen en helpen we de paashaas een handje. Bovendien hopen we op deze manier zo weinig mogelijk chocolade te moeten weggooien. Ik ben ook wel van plan om na Pasen nog paasgerief te voorzien in de winkel. Zo zijn de rusthuizen nu bijvoorbeeld ook gesloten, terwijl die ook vaak chocolade aanbieden hun bewoners. Zo kunnen ook zij misschien achteraf nog paaseitjes bestellen voor hun mensen.”

Een paaspakket bestellen kan via info@chocolatieranton.be of via de Facebookpagina van Chocolatier Anton. De chocolatier levert in een straal van 10 km, telkens tussen 14 uur en 17 uur. Een pakket kost 20 euro.