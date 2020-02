Chocolatier Anton bezoekt cacaoplantages in Ivoorkust Claudia Van den Houte

21 februari 2020

18u24 0 Haaltert Chocolatier Anton Van de Maele uit Denderhoutem is terug van een boeiende reis naar Ivoorkust.

Daar bezocht hij samen met een delegatie van Callebaut de cacaoplantages. “Het initiatief ging uit van Callebaut. Zij organiseren zo’n bezoeken om te tonen hoe alles in zijn werk gaat”, vertelt Anton, die met Callebaut-chocolade werkt voor zijn pralines. “We gingen er de plantages bezoeken om nog meer te leren over de cacao. Voor mij was het de eerste keer dat ik de plantages bezocht. Het was zeer interessant. Ik vind het enorm belangrijk dat de cacaoboeren ondersteund worden, en dat gebeurt ook, via Callebaut en Cacoa Horizons. Zij zorgen dat de boeren een beter loon en het nodige materiaal, water, elektriciteit... hebben en dat de kinderen naar school gaan en niet op het land moeten werken, dat er dus geen kinderarbeid is. Van de chocolade die ik aankoop bij Callebaut gaat er een deel rechtstreeks naar de boeren.”

“Het was heel leuk om te zien hoe alles in zijn werk gaat. De ‘cabosse’, waarin de cacaobonen zitten, worden geplukt en op het veld opengedaan. De cacaobonen worden dan gefermenteerd en gedroogd op het veld of in het dorp van de boeren. Van daaruit vertrekken ze naar een grote opslagplaats in Abidjan, waar de controle gebeurt. Daar worden ze nog zeer streng getest in een laboratorium, zodat de luchtvochtigheid en de kwaliteit goed is.”

“Het was een korte trip van vier dagen, maar het was wel heel intensief”, zegt Anton. “Ik heb in die vier dagen heel veel gezien. Naast de plantages, hebben we ook een school bezocht. We hadden spullen bij die de school konden gebruiken en werden er met open armen ontvangen. Het was een onvergetelijke ervaring.”