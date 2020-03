Chauffeur verliest controle over het stuur en richt ravage aan in Heldergemstraat: Buurtbewoners eisen maatregelen Koen Moreau

08 maart 2020

01u50 0 Haaltert In de Heldergemstraat in Heldergem, deelgemeente van Haaltert bij Aalst, richtte een chauffeur zaterdagavond een ravage aan. De man knalde met zijn wagen in een gevel en kwam pas honderd meter verder tot stilstand nadat hij onderweg zijn motorblok verloor. Dat vatte op de koop toe vuur.

Het ongeval gebeurde iets voor 22 uur toen een chauffeur met een Dacia Logan de Heldergemstraat naar beneden richting Aaigem reed en de controle over het stuur verloor. Nadat de wagen een verlichtingspaal raakte, knalde hij in de gevel en garagepoort van het huis van Filip van Eerenbruch. Door de klap raakte de gevel zwaar beschadigd en werd het motorcompartiment uit de wagen geslingerd.

Onaangepast rijgedrag

Het motorblok belandde ruim dertig meter verder aan de overzijde van de straat en vatte daar vuur. De wagen zelf kwam pas honderd meter verder en volledig gedraaid tot stilstand. De schade aan de wagen was enorm, maar als bij wonder kon de chauffeur op eigen kracht zijn wagen verlaten. Hij werd voor verdere controle naar het ziekenhuis gevoerd. Oorzaak van het ongeval is meer dan waarschijnlijk een totaal onaangepaste snelheid al dan niet in combinatie met overmatig drankgebruik.

Verschillende brandweerploegen kwamen ter plaatse om de chauffeur te helpen, de getroffen woning te stutten alsook brokstukken en olie van de weg te ruimen. Omwille van de vaststellingen alsook de opruim- en stutwerken bleef de Heldergemstraat lange tijd afgesloten voor het verkeer.

Dodelijk slachtoffer

“Overdreven snelheid is al lange tijd een enorm probleem voor de zwaar afhellende Heldergemstraat”, weet de bewoner van het aangereden huis. “De voorbije jaren werden op deze plek al twee wagens van mij tot schroot gereden en in 2010 kwam hier een man bij een gelijkaardig ongeval om het leven”, vertelt Filip van Eerenbruch. Die werd zaterdagavond opgeschrikt door een knal en dacht in eerste instantie dat opnieuw een wagen was aangereden.

“Pas toen ik buiten kwam zag ik hoe zwaar de schade was aan mijn huis. Gelukkig stond mijn wagen niet in de garage en werd hij evenmin geraakt.” Zwaar menselijk leed viel dit keer evenmin te betreuren. “Maar ik hoop dat de gemeente eindelijk maatregelen neemt, bijvoorbeeld door het plaatsen van bloembakken op de weg, vooraleer het hier opnieuw dramatisch fout loopt”, besluit Van Eerenbruch.