Buurtbewoners vinden woonproject nog steeds te grootschalig: petitie tegen voorgesteld ontwerp voor Kerkskenveld

13 september 2019

20u41 10 Haaltert De buurtbewoners van Kerkskenveld zijn niet akkoord met het ontwerp voor het geplande woonproject in hun buurt. Er zijn dertig woningen minder gepland dan oorspronkelijk, maar de bewoners vinden het project met 150 woningen nog steeds te grootschalig voor een dorp als Kerksken. Na de voorstelling van het ontwerp werd een petitie opgestart die op een mum van tijd al meer dan 200 handtekeningen telt.

Afgelopen zondag was er een eerste infovergadering voor de omwonenden van Kerkskenveld over het privéproject in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Daarop bleek al onmiddellijk dat de tegenstand tegen het project groot is bij de buurt. Ze vreesden voor de impact van het grote aantal woningen op onder meer de mobiliteit, de wateroverlast en de natuur. Vandaag, vrijdag, werd er al een ontwerp voorgesteld op een opnieuw druk bijgewoonde infovergadering.

In het ontwerp zijn er in totaal 150 woningen gepland, dertig woningen minder dan zondag werd gezegd. Ook de verdeling tussen private en sociale woningen werd aangepast, van fifty-fifty naar zestig procent privé- en veertig procent sociale woningen. Er komen rijwoningen, appartementen, een vestiging van Schoonderhage voor de opvang van mensen met een verstandelijke beperking, een CSA-boerderij, een buurthuis, een dorpsplein en veel meer. Volgens het ontwerp zou de groenvallei behouden blijven en zijn er plannen om de beek te herstellen en uit te breiden, wat wateroverlast moet tegengaan. Het grasland zou worden uitgebreid, er zouden fruitbomen worden gepland...

Te weinig parkeerplaatsen

De bewoners vinden het aantal woningen nog te veel en vrezen vooral nog voor verkeers- en parkeerproblemen. Zo zijn ze bezorgd dat dat de nieuwe inwoners van de geplande woningen zich in hun straat zullen parkeren. “De norm voor de gemeente is 1,5 parkeerplaats per unit en we zullen aan die norm voldoen”, reageerde Tony Carrette, die het project met een team opmaakte, op de kritiek. Dat stelde de bewoners niet gerust: “We zullen zelf geen plaats meer hebben om onze auto te parkeren”, klonk het bij de buurtbewoners. “We blijven erbij dat het project te groot is voor een kleine gemeente als Kerksken. We vrezen voor de impact van zo’n project op onze gemeente.”

Heel wat bewoners zijn tegen elke bebouwing in het gebied: “Het groene dat ze aan het gebied willen toevoegen is mooi, maar het gebied zou volgens het ruimtelijk structuurplan volledig aan de natuur worden teruggegeven”, zegt buurtbewoner Mark Van Ghijseghem. “We betreuren dat de Haaltertse politiek hier achterstaat, aangezien ze in 2017 groen licht heeft gegeven voor bebouwing.”

Studies en adviezen

Schepen van Ruimtelijke Ordening Phaedra Van Keymolen (CD&V) was deze keer wel aanwezig op de infovergadering. “In 2017 was er een principiële goedkeuring om het woonuitbreidingsbied Kerkskenveld aan te snijden, wat betekent dat er een ontwerp mag worden ingediend, maar wij zitten daar als gemeente voor niets tussen. Er moeten nog verschillende studies gebeuren en verschillende onafhankelijke instanties moeten hun advies geven over de vergunningsaanvraag, als die wordt ingediend. Op basis van die adviezen zullen wij als gemeente een beslissing nemen. Ik zie in het ontwerp een aantal knelpunten, maar ook positieve punten. Ik ben blij dat de groene vallei behouden blijft en dat de bebouwing gepland wordt op landbouwgrond, die qua natuurwaarde niet zo waardevol is. De bedenking van de bewoners over de parkeerplaatsen volg ik wel.”

Na de voorstelling van het ontwerp, werd er een petitie gestart die al meer dan 200 handtekeningen telt. De bewoners hebben ook de Facebookpagina ‘Laat Kerkskenveld VELD blijven’ opgericht en zijn een protestcampagne met affiches gestart. Ze plannen ook af te zakken naar de volgende gemeenteraad.