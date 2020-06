Buurtbewoners ongerust na verschillende incidenten aan lokaal van motorclub: “Durf ‘s nachts nog amper slapen” Koen Baten

19 juni 2020

17u10 10 Kerksken Buurtbewoner Steve Van Den Bossche is erg ongerust nadat er op een week tijd al twee incidenten gebeurden in de Driehoekstraat in Kerksken. Onder hem heeft een motorclub een lokaal, maar de afgelopen week waren zij onder meer slachtoffer van vandalisme en vechtpartijen. Donderdag nog hoorden verschillende buurtbewoners een schot aan het lokaal. “Ik heb nooit problemen gehad met de club onder mij, maar de laatste tijd ben ik er toch niet gerust in”, vertelt Steve.

Het begon afgelopen weekend met een zwaar incident ter hoogte van het clubhuis. Verschillende motards kwamen ter plaatse en hebben de straat toen afgezet. Wat volgde was een gevecht en vernielingen in het lokaal. Vermoedelijk gaat het hier om een dispuut tussen twee verschillende clubs. “De schade was toen enorm en er lag ook bloed in het lokaal”, vertelt Steve, die in het appartement erboven woont. “Het labo en politie waren toen aanwezig voor sporenonderzoek en ook op straat was er heel wat politie aanwezig om een escalatie te voorkomen.”

De rest van de dag bleef het rustig, maar donderdagavond rond 23 uur werd de buurt opnieuw opgeschrikt door een soort van geweerschot. “Verschillende buren hadden dit gehoord en we hebben naar de politie gebeld”, klinkt het. “Zij kwamen ter plaatse en hebben even rond gezocht, maar er werd niets gevonden. Mogelijk ging het dus om een alarmpistool dat werd afgevuurd.” Volgens Steve hadden enkele buren een witte pick-up zien rijden, maar het is niet zeker of deze iets te maken heeft met de feiten.

“Voel me niet veilig meer”

Steve is er alleszins niet meer gerust op en vreest dat er nog zaken gaan gebeuren. “Al voor de coronacrisis begonnen is, waren er hier af en toe problemen en had de politie ook al eens moeten ingrijpen”, vertelt Steve. “Op dit moment voel ik me absoluut niet meer veilig en vrees dat er misschien nog wel eens iets kan gebeuren. ‘s Nachts durf ik al niet meer slapen. Ik blijf wakker om alles in het oog te houden. Ik slaap nu meestal overdag, maar dat kan toch zo niet blijven duren?”

Het parket bevestigt dat er donderdagavond een schot werd gelost en dat de politie ter plaatse is geweest, maar verder niemand is aangetroffen. Er word een verder onderzoek gevoerd naar de feiten van de afgelopen dagen. Intussen heeft burgemeester Veerle Baeyens het clublokaal al laten sluiten omwille van verschillende overtredingen. “Het is eerst en vooral niet toegelaten voor motorclubs om hier een club uit te baten”, aldus Baeyens. “Anderzijds waren er ook de incidenten van afgelopen weekend en de overtredingen in verband met corona omdat er te veel volk was. Met de gemeente hebben we dus een besluit opgesteld om het lokaal te laten sluiten en verzegelen. In de huidige vorm zal het lokaal nooit meer kunnen open gaan, dus het is afwachten wat de toekomst brengt.”