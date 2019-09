Buurtbewoners Kerkskenveld sterk gekant tegen groot woonproject: “180 extra woningen niet realistisch in kleine gemeente” Claudia Van den Houte

08 september 2019

16u22 1 Haaltert De bewoners van Kerkskenveld en de omliggende straten zijn sterk gekant tegen een groot woonproject in Kerksken. Er is sprake van 180 woningen, waarvan de helft sociale woningen. “Zoveel nieuwe woningen is veel te veel voor onze kleine gemeente”, klinkt het. De buurtbewoners vinden ook dat ze te weinig inspraak krijgen.

Het project Kerkskenveld is een privéproject in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Het gebied is 9 ha groot en ligt tussen de wijk Deeskensveld, de Beernaardstraat en de Watervoorstraat in Kerksken. Zondag was er een infovergadering over het project voor de buurtbewoners in centrum De Warande in Haaltert. Daarop bleek dat de ontwikkelaars er 180 woningen willen realiseren, 50 procent sociaal en 50 procent privaat. Andere ‘componenten’ van het project zijn onder meer een buurtwoning-receptiehuis met verschillende ondersteunende faciliteiten voor de buurt - zoals een opvang pakketdienst, karweien, was- en strijkdienst en opvang -, een zorgcentrum van Schoonderhage voor de opvang en begeleiding van mensen met een beperking, een co-working place, een mobipunt met deelauto en deelfietsen, volkstuintjes en nog meer.

Verkeersimpact

Maar wat op de infovergadering al snel zeer duidelijk werd, was dat er heel wat buurtbewoners sterk gekant zijn tegen het project. Ze vrezen voor de leefbaarheid van de buurt. “180 extra woningen betekent dat er elke dag minstens 180 wagens mensen naar hun werk buiten Haaltert zullen brengen, want zoveel werk is er niet op loopafstand”, zegt Mark Van Ghijseghem, één van de buurtbewoners. “Het gebied kan bovendien moeilijk ontsloten worden via een klein straatje in Kerkskenveld en de Beernaardstraat is ook een kleinere gemeenteweg waar nóg meer verkeer zeker ongewenst is omdat twee wagens er nu al met moeite mekaar kunnen passeren. Als voetganger of fietser moet je nu al regelmatig in de graskant gaan staan of op het maïsveld om de auto’s door te laten om zelf niet omver gereden te worden.”

De bewoners vrezen ook voor nog meer wateroverlast. “De beek die midden in de vallei loopt, geeft nu al dikwijls overlast van water beneden de wijk aan de Plaatsstraat. Als er nog meer wordt gebetonneerd, zal de beek zeker het water niet kunnen slikken van de bovenliggende gebieden”, aldus Van Ghijseghem. “Ook zal de habitat voor dieren verdwijnen. We zien hier nu konijnen, hazen, eekhoorns, steenmarters, egels en allerlei vogels hun nesten maken en op de weiden vertoeven. Ook de kievit, die op vele plaatsen al verdwenen is, is hier te spotten. Als het hier over enkele jaren vol gebetonneerd is, zal hij ook hier geen thuis meer vinden.”

Ontwerp vrijdag al klaar

“Er is geen enkele straat hier geschikt om zoveel verkeer te slikken”, klinkt het bij een andere buurtbewoonster. “In een kleine gemeente zomaar 180 woningen realiseren, is niet realistisch. Dan is het hier gedaan met de rust.” Dat vindt ook buurtbewoonster Hilde: “De wijk telt nu een 50-tal huizen. 180 woningen zou meer dan een verdriedubbeling betekenen.” Sommige bewoners hadden de brief voor de infovergadering pas een week op voorhand gekregen. “We zijn pas één week vooraf verwittigd en vrijdag is er al een ontwerp klaar: dat is geen inspraak. Het is allemaal al in kannen en kruiken”, klinkt het nog.

Tony Carrette, die het project in opdracht van shm Denderstreek voorstelde op de infovergadering, wees erop dat er nog een infovergadering komt in Kerksken, dat de bewoners tot dan elke dag mogen langskomen en dat er nog een hele procedure van vergunningsaanvragen komt. “Het ontwerp kan nog bijgestuurd worden. Mijn bezorgdheid is dat er anders een versnipperde invulling komt. Nu is er een samenwerking van mensen die zich geëngageerd hebben om hun grond samen ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij.”

Nog geen vergunning

De gemeente Haaltert zette in 2017 al het licht op groen om het woonuitbreidingsbied Kerkskenveld aan te snijden. “Haaltert moet landelijk en groen blijven. Dat betekent dat niet dat er niet gebouwd mag worden, maar er zullen voorwaarden zijn”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Zo moet er participatie zijn van de buurt en moet er een draagvlak zijn bij de bewoners. De buurtbewoners hebben recht op inspraak, maar de aanvragers hebben ook het recht om een project in te dienen. In een latere fase zal het schepencollege een beslissing daarover moeten nemen in het algemeen belang. Ik was zelf niet aanwezig op de infovergadering omdat het om een privéproject gaat en ik de indruk niet wou wekken dat de politiek erbij betrokken is. Ik moet het proces laten lopen en daarna moeten we er als bestuur op een objectieve en neutrale manier over oordelen. Het zal alleszins niet louter een woonproject mogen zijn. Er zullen ook lusten voor de buurt moeten zijn, zoals sport en recreatie. Er is ook een grote vraag naar sociale woningen. Die zijn er in elke deelgemeente gepland.”

De bewoners hekelen ook dat er via de website van shm Denderstreek al kan ingeschreven worden voor het project Kerkskenveld. “Dat is heel voorbarig, want heel het vergunningsproces moet nog starten”, aldus Van Keymolen.