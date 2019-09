Buurtbewoners Kerkskenveld laten van zich horen op avondmarkt Claudia Van den Houte

26 september 2019

18u28 0 Haaltert De buurtbewoners van Kerkskenveld, die gekant zijn tegen een nieuw woonproject in hun buurt, zullen met een standje aanwezig zijn op de avondmarkt in Kerksken op vrijdag 27 september.

“We zullen informatie geven en een PowerPoint-presentatie tonen over het ontwerp voor het woonproject”, vertelt buurtbewoner Mark Van Gijseghem. “Ook zal onze petitie er getekend kunnen worden. Wie de petitie tekent, krijgt een gratis Boswandeling (een likeur, red.). Vanaf 17.30 uur zullen mensen onze stand kunnen bezoeken.” Het omstreden woonproject is privéproject in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. In het ontwerp zijn er in totaal 150 woningen gepland, zestig procent privé- en veertig procent sociale woningen. Er zouden onder andere rijwoningen en appartementen komen, een vestiging van Schoonderhage voor de opvang van mensen met een verstandelijke beperking, een CSA-boerderij, een buurthuis, een dorpsplein en veel meer. De bewoners vinden het aantal woningen te veel en vrezen onder meer voor verkeers- en parkeerproblemen.