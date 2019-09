Buurtbewoners en voltallige Haaltertse oppositie ondernemen actie om woonproject Kerkskenveld tegen te houden Claudia Van den Houte

27 september 2019

20u47 3 Haaltert De buurtbewoners én de voltallige Haaltertse oppositie nemen initiatief om het geplande woonproject Kerkskenveld tegen te houden. Enkele buurtbewoners informeerden de bezoekers van de avondmarkt in Kerksken over het project bij een eigen infostand. Intussen heeft de voltallige oppositie samen een interpellatie ingediend over het project voor de gemeenteraad van maandag.

De buurtbewoners van Kerkskenveld protesteerden eerder al tegen het geplande woonproject in hun buurt. Het gaat over een privéproject in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. In het ontwerp zijn er in totaal 150 woningen gepland, zestig procent privé- en veertig procent sociale woningen. Er zouden onder andere rijwoningen en appartementen komen, een vestiging van Schoonderhage voor de opvang van mensen met een verstandelijke beperking, een CSA-boerderij, een buurthuis, een dorpsplein en veel meer. De bewoners vinden het aantal woningen te veel en vrezen onder meer voor verkeers- en parkeerproblemen.

Infostand op avondmarkt

Op de avondmarkt in Kerksken hadden enkele bewoners een infostand opgezet over het project. Aan de hand van een plan en een PowerPoint-presentatie informeerden ze de bezoekers over wat de huidige plannen zijn. “Heel wat inwoners van bijvoorbeeld de Boekentstraat, Mosveldstraat en de Pennestraat waren niet uitgenodigd op de infovergadering en zijn dus niet op de hoogte van de plannen”, vertelt buurtbewoner Mark Van Gyseghem. “Nochtans zullen zij er de meeste problemen van ondervinden op vlak mobiliteit. Het verkeer moet allemaal door kleine straatjes en zal dichtslibben. We hebben nu met de avondmarkt al gezien dat er problemen zijn als het druk is.”

Aan de infostand konden de bezoekers van de avondmarkt ook de petitie tekenen die de buurtbewoners hadden gestart vlak na de voorstelling van het ontwerp voor de plannen. Op twee weken tijd telt die al meer dan 500 handtekeningen. “We hadden eerst gezegd dat iedereen die de petitie op de avondmarkt zou tekenen een gratis Boswandeling (een likeur, red.) zou krijgen, maar aangezien ons werd verteld dat onze petitie daardoor als ongeldig beschouwd zou kunnen worden, zijn we daarvan afgestapt.”

Oppositie trekt aan één zeel

In de Beernaardstraat hadden tegenstanders van het project vrijdag ook heel wat affiches en zwarte vlaggen opgehangen als protest. Daarnaast heeft de voltallige oppositie samen een interpellatie ingediend voor de gemeenteraad van maandag om de positie van de gemeenteraadsleden te bepalen en het project tegen te houden. “De voltallige oppositie in Haaltert wil het project volledig zien verdwijnen”, zegt gemeenteraadslid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang). “We vinden het project totaal misplaatst. 150 woningen is absurd.”

Er heerst onduidelijkheid over of het gebied waar het project is gepland nu woonuitbreidingsgebied is of niet. Schepen van Ruimtelijke Ordening Phaedra Van Keymolen (CD&V) zei eerder al dat het als woonuitbreidingsgebied in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is opgenomen, maar gemeenteraadslid Nathalie Meganck (Centrumlijst) spreekt dat tegen. “In het structuurplan werd opgenomen om dat gebied groen te houden en eerst andere woonuitbreidingsgebieden aan te snijden”, aldus Meganck. Van Keymolen laat weten dit maandag op de gemeenteraad te zullen beantwoorden.