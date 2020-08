Buschauffeur opgepakt die na terugkeer van reis uit rode zone gewoon aan het werk ging. Marc Van Ranst: “Moeilijk evenwicht, maar mag geen politiestaat worden” Koen Baten KV

13 augustus 2020

16u53

Bron: eigen berichtgeving, Belga 16 Haaltert/Aalst De politiezone van Haaltert/Denderleeuw heeft vandaag in Haaltert een man opgepakt die na zijn reis naar Macedonië, een rood land, niet in quarantaine gegaan is. “De man is na zijn trip gewoon terug aan het werk gegaan. Een duidelijke overtreding van de coronamaatregelen”, zegt burgemeester Veerle Baeyens. Viroloog Marc Van Ranst vindt het goed dat de man nu in quarantaine zit, maar wijst erop dat dit ook op een andere manier kon aangepakt worden: “Dit moet geen politiestaat worden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De man, een Aalstenaar die werkte als buschauffeur, kwam terug uit een rode zone en had daarvoor zelfs het verplichte formulier ingevuld. Hij had dit niet gemeld en was gewoon terug gaan werken.

De gemeente vroeg een bevelschrift aan tot verplichte quarantaine en dat zal aan de man thuis bezorgd worden. Hij moet nu alsnog twee weken in quarantaine verblijven. “We hebben ook de nodige sensibilisering voorzien voor het bedrijf en zullen de situatie verder opvolgen”, aldus Baeyens.



Volgens Baeyens gaat het om een zeer snelle en adequate reactie van de politie. Waarom de man -ondanks de voorschriften- niet in quarantaine is gegaan, weet ze niet. “Wel dat de man is getest. Morgen (vrijdag) kennen we de resultaten. Afhankelijk daarvan zullen we maatregelen nemen bij het bedrijf.” De man riskeert een boete voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

Van Ranst: “Dit mag geen politiestaat worden”

“Het is natuurlijk de bedoeling dat de regels gehandhaafd worden”, zei Marc Van Ranst in VTM Nieuws, maar de manier waarop had volgens hem wel anders gekund. “Men had die man natuurlijk ook wel een telefoontje kunnen geven”, reageert hij. “Het is altijd een moeilijke balans om zulke dingen te handhaven, maar we mogen de slinger toch ook niet te ver de andere kant laten uitgaan. Dit is is geen politiestaat en dat mag het ook niet worden.”