Burgemeester wil nachtwinkels sluiten, maar “dat kan echt niet” Claudia Van den Houte

19 maart 2020

19u03 2 Haaltert Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) zou het liefst alle nachtwinkels in Haaltert sluiten, maar kan dat naar eigen zeggen niet.

Momenteel mogen nachtwinkels tijdens de coronacrisis van de federale overheid open blijven vanaf het normale openingsuur tot 22 uur. Vlaams Belang Haaltert vindt dat een halve maatregel en vraagt aan de burgemeester om alle nachtwinkels onmiddellijk te sluiten. “Nachtwinkels beantwoorden vooral aan een niet-essentiële vraag rond alcohol en tabak. We willen deze producten niet verbieden, maar wie dit ’s avonds laat gaat kopen, doet dit vaak met het doel om geïmproviseerde feestplannen in te vullen. Dit soort lockdownfeestjes moeten we nu net zien te voorkomen”, aldus fractieleider en kamerlid Pieter De Spiegeleer.

“Bovendien kopen nachtwinkeleigenaars veelvuldig grote voorraden van essentiële zaken op in supermarkten, om deze producten dan aan veel duurdere prijzen te verkopen in hun eigen zaak. Net nu zoveel mensen - onnodig - hamsteren, zet dit een onnodige druk op de logistieke lijnen die reeds zijn overbelast, waardoor er tijdelijk lege rekken ontstaan.” Afdelingsvoorzitter Jan Schelfhout wijst erop dat nachtwinkels soms ook een plek zijn waar - nu verboden - samenscholingen plaatsvinden.

Burgemeesterbesluit

Baeyens begrijpt de vraag. “Samen met Jo Fonck, de burgemeester van Denderleeuw, waarmee we in eenzelfde politiezone zitten, had ik vorig week al tot twee keer toe nagevraagd of we nachtwinkels kunnen sluiten met een burgemeestersbesluit, maar zowel de korpschef van onze politiezone als onze juridische dienst lieten weten dat dit niet kan omdat we geen maatregelen kunnen nemen die strenger zijn dan het ministerieel besluit”, zegt Baeyens.

“Ik heb dit na het nieuwe ministerieel besluit nog eens nagevraagd, maar het zou nog steeds een onwettelijke maatregel zijn. Het samenscholingsverbod en de afstands- en hygiëneregels gelden natuurlijk ook in nachtwinkels. De politie voert daarop controles, ook in nachtwinkels, maar tot hiertoe worden de regels goed nageleefd.”

Eerder besloot de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) om alle nachtwinkels te sluiten in zijn stad, maar hij zou door de gouverneur al zijn gewezen op de onwettelijkheid ervan.