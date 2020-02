Burg. E. De Sadeleerstraat wordt definitief eenrichting na proefproject Claudia Van den Houte

10 februari 2020

19u41 0 Haaltert De Burg. E. De Sadeleerstraat wordt definitief een eenrichtingsstraat.

De gemeente Haaltert had vorig jaar een proefproject ingevoerd in de Burgemeester De Saedeleerstraat en de Windmolenstraat. In de Burg. E. De Sadeleerstraat werd er, van de N460 naar de Windmolenstraat, eenrichtingsverkeer ingevoerd en in de Windmolenstraat werd het al bestaande eenrichtingsverkeer omgekeerd. Het gemeentebestuur wou nagaan of de proefopstelling een oplossing zou bieden voor de verkeersproblemen in de buurt, na meldingen over overlast en onveilige situaties. Het voerde de proefopstelling in op advies van de verkeerscommissie. De bewoners werden bevraagd en de proefopstelling werd positief bevonden. Ook de adviesraad Verkeer en de politie zetten het licht op groen. Het gemeentebestuur besliste daarom om de verkeerssituatie definitief aan te passen.