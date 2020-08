Bubbel van 5? Politie legt in Haaltert feestje stil met 50 aanwezigen Koen Moreau

02 augustus 2020

12u50 9 Haaltert De verstrengde coronamaatregelen waren voor feestvierders in het Oost-Vlaamse Haaltert nabij Aalst zaterdagnacht duidelijk een brug te ver. Na een melding over geluidsoverlast botsten agenten er op een illegaal feestje met 50 personen.

Waar in deelgemeente Haaltert het feestje precies plaats vond is niet geweten. “Het ging in elk geval niet om een café of andere horecazaak”, is het enige dat commissaris Marc André van de politie kwijt wil. Verschillende politieploegen waren zaterdagavond bijzonder actief in de politiezone Denderleeuw/Haaltert.

Extra politieploegen

“We zijn zeven dagen op zeven bezig met corona-acties en zetten daarvoor extra ploegen in. Elke horecazaak kreeg al minstens twee keer agenten over de vloer. Het merendeel houdt zich volledig aan de regels, maar de tijd van sensibiliseren is helaas voorbij. Het is dan ook jammer dat we zulke privéfeestjes aantreffen.”

Derde overtreding

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) is ontgoocheld. “Wij betreuren dat mensen het nodig vinden de regels zo flagrant te overtreden. De politie kwam op het bewuste adres in het verleden al tweemaal langs kwam, maar die waarschuwingen volstonden blijkbaar niet. Het gaat dus duidelijk om onwil en dat maakt het bijzonder pijnlijk”, aldus Baeyens.

Boetes van 250 euro

Met 50 personen was de beperking van vijf bijkomende contacten buiten het eigen gezin veruit overschreden. Mondmaskers waren niet aanwezig en de veiligheidsafstand van anderhalve meter kon in de beperkte ruimte niet gerespecteerd worden. “Alle aanwezigen werden geïdentificeerd, de nodige processen verbaal werden uitgeschreven en indien het de eerste overtreding was is de boete minstens 250 euro. De organisator riskeert een boete van 750 euro”

Absolute mondmaskerplicht

De politie vraag iedereen de regels te respecteren. “Wij genieten niet van het verbaliseren, werken zoveel mogelijk preventief en treden enkel streng op indien de regels flagrant overtreden worden.” In Haaltert zijn alle evenementen en fuiven verboden tot 31 augustus. Op het volledige grondgebied geldt ook een verplichting tot het dragen van een mondmasker op publieke plaatsen. Enige uitzonderingen zijn fietsen, lopen, sporten en wandelen.