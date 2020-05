Broers ontwikkelen app om aantal bezoekers op markten te tellen: “We werken ook al aan oplossing voor als horeca weer open mag” Claudia Van den Houte

22 mei 2020

17u24 5 Haaltert Filip en Kristof Beerens, twee broers die afkomstig zijn uit Haaltert, hebben een applicatie ontwikkeld waarmee bezoekersaantallen op markten beheerd en gecontroleerd kunnen worden. Het tellen van bezoekers is één van de voorwaarden om markten terug te mogen opstarten. Tijdens de markt van Haaltert, die vrijdag terug van start ging, verliep dat alvast vlot. “We werken ook aan een systeem voor wanneer de horeca terug zou mogen opstarten.” Ook voor stranden, winkelstraten en voor - in de toekomst - evenementen zou zo’n app nuttig kunnen zijn.

Lokale markten mogen weer doorgaan, maar wel onder strikte voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat het aantal marktbezoekers wordt gecontroleerd, zodat de afstandsregel van één bezoeker per 1,5 lopende meter aan een kraam kan worden gevrijwaard. Filip en Kristof Beerens, die opgroeiden in Haaltert en er meer dan dertig jaar hebben gewoond - Filip woont intussen in Aalst, Kristof trok naar de kust - ontwikkelden de ‘MarketControlApp’ om het aantal bezoekers te beheren en controleren. De markt van Haaltert, die vrijdag terug van start ging, en een aantal markten de ruime regio, gebruiken de applicatie al.

“Ik ben developer, IT-ontwikkelaar. Toen ik hoorde dat de nationale veiligheidsraad de toestemming gaf om markten opnieuw te laten doorgaan, maar dat er letterlijk moest worden geteld om ervoor te zorgen dat er niet teveel volk bijeen zou komen, ben ik beginnen programmeren”, vertelt Kristof. “De dag nadien had ik al een toepassing geschreven om het aantal bezoekers op markten te beheren en controleren. Nadien heb ik dat nog wat gefinetuned en heb ik contact opgenomen met mijn broer.”

Snel gegaan

“Ik ben niet actief in de IT-wereld, maar ik ben in het dagelijkse leven business developer”, vervolgt Filip. “Ik heb geholpen om de app te vermarkten. De dag nadat het ministerieel besluit over de nieuwe coronarichtlijnen was uitgeschreven, was de app al klaar en trokken we met de informatie naar de gemeenten. Het is allemaal heel snel gegaan. Naast de gemeente Haaltert, wordt onze app ook al gebruikt op de markten in Ronse en Oudenaarde. Ook Leopoldsburg en Berlaar hebben al interesse.”

De stewards aan de in- en uitgang van een markt, kunnen op een heel makkelijke manier het aantal bezoekers dat de markt binnenkomt of verlaat registeren via de app. Ze kunnen op elk moment zien hoeveel bezoekers er op de markt lopen. “Een groen plusteken geeft aan dat het maximale aantal bezoekers nog niet is bereikt. Wanneer er negentig procent van het maximumaantal is bereikt, kleurt het plusteken oranje, en als het maximum volledig is bereikt, wordt het rood en begint het te schudden.”

Ook voor horeca en winkels

De broers denken ook al aan de toekomst, wanneer de coronamaatregelen nog meer worden versoepeld. “Ik werk al aan een oplossing voor wanneer de horeca terug open mag”, zegt Kristof. “Als de veiligheidsraad daarover een beslissing neemt, wil ik kort op de bal spelen. Onze toepassing kan trouwens bijvoorbeeld ook gebruikt worden om het aantal bezoekers op stranden of in winkelstraten te tellen.”

In Haaltert verliep de heropstart van de markt alvast goed. Er zijn in totaal zo’n 1.200 bezoekers geweest, verspreid over de hele voormiddag. De markt bereikte slechts enkele minuten, tussen 11 en 11.15 uur, het maximaal aantal gelijktijdige toegelaten bezoekers van 285, waardoor op dat ogenblik mensen slechts druppelsgewijs binnen konden. “Het was interessant om eens exact te weten hoeveel bezoekers onze markt heeft”, zegt schepen van Lokale Economie en Markten Bart Ottoy (CD&V). “We hadden daar geen idee van. Het heeft me verrast dat onze markt zoveel mensen lokt. Alles is goed verlopen. Iedereen was ongelofelijk blij en hield zich aan de regels.” Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) kijkt al naar de toekomst: “We hebben het systeem nu al in de vingers voor als we het ook willen gebruiken voor kleinere evenementen.”