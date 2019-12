Brandweer rukt uit voor schouwbrand Koen Baten

22 december 2019

18u45 3 Haaltert Op Terlicht in Kerksken moest de brandweer deze avond uitrukken voor een schouwbrand in een woning. De bewoners merkten zelf op dat er iets niet pluis was en verwittigden de brandweer.

Het probleem situeerde zich vooral onderaan de schouw, maar was snel onder controle door de brandweer. Ze deden een grondige controle van de schouw. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. Door de schouwbrand was een rijstrook een tijdlang afgesloten en was er beurtelings verkeer nodig. Dit zorgde voor lichte verkeershinder.