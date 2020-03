Boodschappendienst uitgebreid voor risicogroepen, gemeenteraad zonder publiek en andere maatregelen tegen coronavirus Claudia Van den Houte

17 maart 2020

15u40 2 Haaltert De gemeente Haaltert heeft een aantal nieuwe bijkomende maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis.

Zo breidt het Sociaal Huis in Haaltert haar boodschappendienst uit. Inwoners die niet zelfstandig naar de winkel kunnen gaan, kunnen een beroep doen op de boodschappendienst voor essentiële voedingswaren, medicijnen van de apotheek en producten uit de thuiszorgwinkel. Er wordt enkel lokaal gewinkeld, binnen de grenzen van Haaltert. De dienst wordt in deze omstandigheden gratis aangeboden. “We zetten hiervoor bijvoorbeeld de medewerkers van het HOC Heldergem, dat gesloten is, in”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Ze proberen om binnen de 24 uur te leveren, tenzij het hoogdringend is, bijvoorbeeld bij bepaalde medicijnen. Die worden dan zo snel mogelijk gehaald. Er is mobiel bancontact beschikbaar om te betalen.” Contact opnemen kan via het e-loket, via ldc.rustnbeetje@haaltert.be of 053/85.86.40.

De maatregel van de federale overheid die zegt dat alle binnen- én buitenspeeltuinen moeten worden afgesloten, wordt in Haaltert nog uitgebreid met een gemeentelijke maatregel: ook de parken, sportterreinen en het skatepark worden afgesloten. “We willen vermijden dat mensen samenkomen om bijvoorbeeld een partijtje voetbal te spelen. En in het park bevindt er zich een speeltuin, dus het is logisch dat het wordt afgesloten.”

Gemeenteraad en markt gaan door

Verder zal de gemeenteraad van 30 maart doorgaan, maar zonder publiek. “We volgen daarmee het advies van de VVSG. We bekijken wel om eventueel voor een livestream te zorgen en de geluidsopname van de gemeenteraad wordt achteraf onmiddellijk op de gemeentelijke website geplaatst.” De wekelijkse markt zou eerst worden afgelast, maar kan nu toch doorgaan. Voor de federale overheid kunnen markten plaatsvinden als er genoeg ruimte is tussen de marktkramen en genoeg afstand (1,5 meter) tussen de bezoekers. “We merken dat mensen de ernst van de situatie beseffen en zich aan de richtlijnen houden. Maar we blijven oproepen om zoveel mogelijk binnen te blijven en de hygiënemaatregelen te respecteren”, aldus Baeyens.

Alle gemeentelijke gebouwen, behalve het Sociaal Huis en het gemeentehuis, blijven gesloten. Het gemeentehuis en het OCMW zijn open van 9 tot 11 uur, maar enkel voor dringende zaken die niet online of digitaal kunnen gebeuren en enkel op afspraak.