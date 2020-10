Boete en rijverbod voor jonge bromfietser die fietser van de weg maait Koen Baten

01 oktober 2020

13u51 0 Haaltert M.Y. reed vorig jaar samen met enkele vrienden op zijn bromfiets langsheen een smalle aardeweg in Haaltert toen hij een man met een elektrische fiets frontaal aanreed. De bromfietser plooide daarna zijn nummerplaat om, en vluchtte weg. Daarna vroeg hij aan zijn vrienden tal van spuitbussen om de sporen van het ongeval uit te wissen. “Dit zijn absoluut geen fraaie praktijken", aldus de politierechter.

De drie vrienden reden naast elkaar op de smalle weg toen de fietser kwam aangereden. Elkaar ontwijken ging niet meer en het kwam tot een aanrijding waarbij de oudere man op de grond terechtkwam. De vrienden pleegden nadien vluchtmisdrijf zonder te helpen. De nummerplaat van de bromfiets werd ook omgeplooid en hij bleek geen geldige papieren bij zich te hebben.

De advocaat van de twintiger zegt nu dat dit niet het geval is. “Ze probeerden de man wel te helpen, maar hij werd gewoon bijzonder agressief en wilde geen hulp”, aldus zijn advocaat. “Het zijn verder geen fraaie feiten en ze hadden alsnog moeten blijven staan, maar ze hebben daar de verkeerde beslissing genomen. Hij had de papieren toen niet bij zich, maar deze zijn wel in orde", klinkt het.

De politierechter veroordeelde de man tot een boete van 5.600 euro en een rijverbod van negen maanden. Bovendien moet hij ook alle examens opnieuw afleggen als hij weer met een voertuig wil rijden.