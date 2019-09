Boete en rijverbod voor bestuurder die onder invloed geparkeerde auto en gevel raakt Koen Baten

30 september 2019

16u21 0 Haaltert J. moest zich maandagmiddag voor de rechtbank in Aalst verantwoorden voor een ongeval in Haaltert onder invloed van alcohol. De man nam op 26 mei 2018 de domme beslissing om toch nog achter het stuur te kruipen na een discussie met zijn vriendin.

Even verderop liep het mis en reed hij tegen een geparkeerde wagen en raakte hij ook een gevel van een woning. Zijn voertuig was volledig verloren. “Het was een ‘once in a lifetime mistake’, zoals ze zeggen", aldus zijn raadsman. “Hij heeft bijzonder veel spijt en draagt nog altijd de gevolgen en de kosten van dit ongeval”, klinkt het.

De rechtbank veroordeelde de man tot een boete van 2.760 euro waarvan meer dan de helft met uitstel. Bovendien kreeg hij ook nog een rijverbod van 21 dagen opgelegd.