Bingokoning Willy Michiels aan de beterhand, maar wel nog in ziekenhuis Claudia Van den Houte

15 november 2019

19u08 10 Haaltert Willy Michiels, zowat de bekendste man uit Groot-Haaltert, ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar zijn toestand is wel verbeterd. Hij ligt niet meer in coma.

Willy Michiels, de bekende oud-burgemeester en oud-schepen in Haaltert, die een imperium van caféspelen en goktenten uitbouwde, werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis. Hij had vermoedelijk een hersenbloeding gekregen. Michiels heeft weken in coma gelegen op de afdeling intensieve zorgen van het ASZ in Aalst. Hij verblijft nog steeds in het ziekenhuis, maar is intussen opnieuw bij bewustzijn. Het zou de goede weg op gaan met zijn gezondheidstoestand. Wel zou zijn herstel er wellicht één van lange duur zijn.

Willy Michiels (82), ook bekend als ‘de Chipper’ of ‘bingokoning’, is lang de baas geweest van het grootste gokimperium van ons land. In 2015 verkocht hij zijn online gokgroep Napoleon Games aan de investeringsgroep Waterland. Ook politiek is hij heel actief geweest, onder meer als burgemeester en schepen in Haaltert. In de aanloop naar de jongste gemeenteraadsverkiezingen, van 14 oktober 2018, besloot hij om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Hij sloot echter niet uit om ooit nog terug te keren naar de politiek.

Eind mei dit jaar was Willy Michiels nog op de opening van Pikant!, een tentoonstelling met een overzicht van vijf eeuwen Vlaams kantwerk. Hij leende zijn Waterkasteel in Moorsel uit als locatie voor de expo. Michiels sponsort eveneens verschillende verenigingen en sportclubs en is daar dan ook graag gezien.

