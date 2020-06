Exclusief voor abonnees Bingokoning Willy Michiels (82) overleden: “Hij was een icoon, iemand waar nog lang over gepraat zal worden” Claudia Van den Houte

05 juni 2020

15u42 172 Haaltert Willy Michiels, de bekende oud-burgemeester en oud-schepen in Haaltert die een imperium van caféspelen en goktenten uitbouwde, is vandaag overleden. Hij werd net geen 83 jaar oud. “Het is een groot verlies voor iedereen. Het zal nog lang duren vooraleer we iemand van zijn kaliber zien”, reageren zijn goede vrienden.

Michiels werd in oktober nog opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding en revalideerde sindsdien. Sinds kort verbleef hij in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Haaltert. Zijn goede vriend en partijgenoot Willy Impens was bij hem de dag voordat hij voor het eerst in het ziekenhuis belandde. “Ik ken hem als sinds mijn kindertijd. We hebben altijd samen op school gezeten, eerst in de gemeenteschool in Kerksken, daarna in de vakschool - nu VTI in Aalst. Daar heeft hij maar een paar jaar school gelopen voordat hij startte met jukeboxen in te voeren”, vertelt Impens.

