Bijna 180 kraampjes op geslaagde antiek-, boeren- en rommelmarkt Claudia Van den Houte

22 september 2019

15u54 5 Haaltert De antiek-, boeren- en rommelmarkt in Denderhoutem was afgelopen zaterdag een succes.

Het late zomerweer maakte dat er heel wat volk afzakte naar de antiek-, boeren- en rommelmarkt op en rond het Dorp. “Er zijn ongeveer 180 kraampjes. In de voormiddag kwamen er vooral koopjesjagers, terwijl er in de namiddag vooral mensen uit Denderhoutem zelf zijn”, klinkt het bij de organisatoren van de Koninklijke Feestraad Atom. “We zijn tevreden over de opkomst. We hadden natuurlijk veel geluk met het weer.”

Naast de vele rommel- en antiekkramen en drank- en eetstanden, waren er ook optredens van de Koninklijke Harmonie Moed & Volharding, turnclub Sint-Paulus, dansclub Movez, Tomi - bekend van ‘The Voice’ - en André Hazes-imitator ‘Nico Zingt Hazes’. Turfboer Hilde Houtman mocht het lint doorknippen om de antiek-, boeren- en rommelmarkt officieel te openen.