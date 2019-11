Bibliotheek verwent bezoekers met verse wafels, thee en relaxatie op verwendag Claudia Van den Houte

13 november 2019

15u50 1 Haaltert De bibliotheek van Haaltert verwent haar bezoekers zaterdag nog eens extra tijdens haar jaarlijkse verwendag.

Iedereen is die dag welkom in de hoofdbibliotheek van Haaltert voor een vers gebakken wafel. Vanaf 10 uur is er een theedegustatie, waarbij je niet alleen thee kan proeven, maar ook een woordje uitleg krijgt, en kunnen de bezoekers tot rust komen met een relaxatieoefening van Cinderella. Kinderen kunnen een vriendschapsbandje maken en Natuurpunt laat de aanwezigen kennismaken met zijn programma en schenkt een proevertje. De verwendag vindt plaats op zaterdag 16 november van 9 tot 12 uur in de hoofdbib, Achterstraat 2 in Haaltert. De toegang is gratis.