Bibliotheek start met uitlenen van Smart Games na collectief verlof Claudia Van den Houte

30 juli 2019

18u46 0 Haaltert De bibliotheek van Haaltert is terug open na het collectief verlof. Er valt deze zomer nog heel wat te beleven in de bib.

Je kan er nog steeds de maanlanding van 50 jaar geleden met VR-bril beleven op woensdagnamiddag en ook de zoektocht ‘Schatten van Vlieg’ kunnen speurneuzen van 3 tot 12 jaar nog tot het einde van augustus afleggen. Daarnaast is de collectie Smart Games van de spelotheek tijdens de zomermaanden te lenen in de bibliotheek. Dat zijn logische denkspellen voor de hele familie. De rest van het speelgoed en de spellen zijn in de spelotheek in de Donkerstraat te verkrijgen. Die is open op donderdag 1 augustus van 18 tot 20 uur en op woensdag 7 en 21 augustus van 13.30 tot 16.30 uur.

De leeszaal van de bib is deze zomer vaker open. Van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur kan iedereen er terecht om rustig wat kranten en tijdschriften te lezen of een audiokrant te beluisteren. De bib, in de Achterstraat, is open van dinsdag tot zondag. Op dinsdag en donderdag is ze open van 15.30 tot 19.30 uur, op woensdag van 13 tot 17 uur, op vrijdag en zaterdag van 9 tot 12 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. Maandag is de wekelijkse sluitingsdag.