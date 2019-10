Bibliotheek organiseert digitale workshops Claudia Van den Houte

07 oktober 2019

15u51 1 Haaltert Nadat Cultuurconnect, Linc vzw en Mediawijs de Digitale Week uitbreidden tot een digitaal jaar, steekt ook de bibliotheek van Haaltert en BibArt de Digitale Week in een nieuw jasje. Onder de noemer #Digibibart organiseren ze een aantal digitale workshops.

Op donderdag 10 oktober staat een workshop Canva op het programma. Canva is een gratis online tool waarmee je een flyer, poster of uitnodiging ontwerpt. De bibliotheek zorgt voor laptops, maar deelnemers mogen ook hun eigen toestel meebrengen. De workshop vindt plaats op donderdag 10 oktober van 19 tot 21.30 uur in Centrum De Warande, Achterstraat 2. Deelnemen kost 3 euro of is gratis voor vijf Uitpas-punten. Tickets zijn te koop via www.bibart.be/webshop of in de bibliotheek.

Op 8 november is er een workshop Graffitilights en op 26 november organiseert de bibliotheek een workshop Scratch voor leerkrachten.