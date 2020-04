Bibliotheek brengt vanaf maandag boeken bij Haaltenaars thuis Claudia Van den Houte

16 april 2020

17u31 2 Haaltert De bibliotheek van Haaltert levert vanaf maandag boeken bij de Haaltenaars thuis.

De Haaltertse bib moest sinds 19 maart de deuren sluiten door de coronamaatregelen, maar biedt vanaf maandag 20 april de dienst ‘Bib aan Huis’ aan voor alle Haaltenaren. Mensen kunnen via de website boeken, strips, tijdschriften, cd’s, games en dvd’s reserveren, met een maximum van tien titels per kaart, en de medewerkers brengen ze bij hen thuis.

Bestellen kan via het aanvraagformulier op haaltert.bibliotheek.be/bib-aan-huis. Heb je geen internet, bel dan naar 053/85.86.60. Dat kan elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, behalve op vrijdagnamiddag. Wie nog geen lid is en in Haaltert woont, kan ook een aanvraag indienen. Ook wie al 25 materialen op zijn bibkaart heeft, kan er eenmalig tien extra uitlenen. Uitgeleende materialen terug meegeven met de medewerker kan niet. De inleverbus aan de bib in Haaltert is open, maar je hoeft de materialen nu niet terug te brengen. De uitleentermijnen worden automatisch verlengd.

De bib heeft een tijdelijk online aanbod voor kinderen en volwassenen verzameld op haaltert.bibliotheek.be/online-aanbod-voor-kinderen en haaltert.bibliotheek.be/online-aanbod-voor-volwassenen.