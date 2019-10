Bezorgdheid over mogelijke komst van tractorsluizen in Den Dotter Claudia Van den Houte

22 oktober 2019

17u06 1 Haaltert Het gemeentebestuur denkt erover om vier tractorsluizen te plaatsen nabij de Molenbeek in natuurgebied Den Dotter. Die plannen stuiten evenwel op bezorgdheid bij de buurtbewoners.

Dat bleek op de jongste gemeenteraad uit een vraag van gemeenteraadslid Nathalie Meganck (Centrumlijst). Zij wou weten op basis waarvan de tractorsluizen worden geplaatst, of ze echt nodig zijn en of ze anders gepositioneerd kunnen worden. “Doorgaand verkeer lijkt me daar geen probleem. Ik zie daar amper een auto passeren. Door de tractorsluizen zal het voor sommige aangelanden moeilijk worden om hun terrein te bereiken”, aldus Meganck.

“We willen geen doorgaand- of sluipverkeer meer door Den Dotter”, antwoordt schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Dat deel van Den Dotter is VEN-gebied, één van de meest kwetsbare gebieden. We werden inderdaad ook gecontacteerd door verschillende aangelanden. Ze zijn bezig met een bezwaarschrift en dat is hun recht. We zullen er rekening mee houden en zorgen dat ze hun weides kunnen bereiken, al zou het wel kunnen dat ze wat moeten omrijden.” Van Keymolen benadrukte ook dat het dossier nog lopende is en het openbaar onderzoek nog aan de gang is. “Alles is dus nog bespreekbaar.”

Ook in de Beernaardstraat in Kerksken zouden er plannen zijn om een tractorsluis te plaatsen. Die vraag komt volgens schepen Bart Welleman (N-VA) vanuit een werkgroep van inwoners zelf. Het maakt deel uit van een proefproject.