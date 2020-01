Bewoners Veldeken tevreden dat belabberd wegdek eindelijk kan worden aangepakt, nu het gemeenteweg werd Claudia Van den Houte

28 januari 2020

21u09 0 Haaltert Het Veldeken, dat er al jaren slecht bijligt, kan eindelijk worden aangepakt.

De gemeente kon de straat niet zelf herstellen omdat het tot voor kort niet haar eigendom was. De straat was nog in eigendom van de eigenaren die de verkaveling in 1969 hebben aangevraagd. Met het nieuwe Decreet op Gemeentewegen is het sinds 1 september 2019 mogelijk om via een gemeenteraadsbeslissing de straat in eigendom over te dragen aan de gemeente wanneer die al meer dan 30 jaar bezitsdaden stelt over de straat. Op de jongste gemeenteraad werd beslist om het Veldeken in zijn huidige toestand op te nemen als gemeenteweg in het openbaar domein. Daardoor kan de gemeente de straat heraanleggen. “Er moet een stuk nieuwe riolering worden aangelegd, een nieuwe onderlaag en toplaag komen...”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Welleman (N-VA). “Ik hoop dat dit jaar nog rond te krijgen. Hoe sneller hoe liever, maar we moeten natuurlijk een procedure volgen.”

De bewoners reageren tevreden. “Het wordt tijd dat de straat wordt hersteld”, zegt bewoonster Erna Meert. “Iedereen klaagt erover. Af en toe werd er een put opgevuld, maar de straat werd nooit volledig aangepakt. Het ligt er hier al vele jaren zo slecht bij.”