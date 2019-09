Bewoners Lochtingweg zijn voortdurende stroomonderbrekingen beu Claudia Van den Houte

02 september 2019

De bewoners van de Lochtingweg in Heldergem hebben het gehad met de elektriciteitspannes die hun straat regelmatig zonder stroom zetten. De problemen begonnen drie jaar geleden, na de werken in de Heldergemstraat en zijstraten. Tijdens die werken werd er ook een ondergrondse voedingskabel voor elektriciteit vernieuwd. “Het isolatiemateriaal van de kabel werd wellicht beschadigd door de graafwerken”, vertelt Kristof Geysels, één van de buurtbewoners. “De stroomonderbrekingen duren meestal tussen de vier uur en de acht uur. Zeker met kleine kinderen is dat niet evident: je kan geen pap opwarmen, geen eten klaarmaken... Bovendien gebeuren ze vaak in de winter bij vochtig weer. De temperatuur zakt dan tot 15 graden, wat veel te koud is voor een baby. We zijn het echt beu.”

