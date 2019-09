Bewoners Lochtingweg zijn voortdurende stroomonderbrekingen beu: “We houden ons hart vast voor de winter” Claudia Van den Houte

03 september 2019

12u00 0 Haaltert De bewoners van de Lochtingweg in Heldergem hebben het gehad met de elektriciteitspannes die hun straat regelmatig zonder stroom zetten. De problemen begonnen drie jaar geleden, na de werken in de Heldergemstraat en zijstraten. Fluvius heeft een juridische procedure lopen tegen de aannemer, maar kan niets doen zolang er geen uitspraak is.

Tijdens de wegen- en rioleringswerken in de Heldergemstraat en zijstraten, die drie jaar geleden werden beëindigd, werd er ook een ondergrondse voedingskabel voor elektriciteit vernieuwd. “Wij wonen hier nu twee jaar en al sinds het begin kampen we met de ene elektriciteitspanne na de andere”, vertelt Kristof Geysels, één van de bewoners van de Lochtingweg. “De straat komt dan volledig zonder stroom te staan. De laatste stroompanne was vorige week dinsdag nog. Er zijn er zeker al een tiental geweest. De stroomonderbrekingen duren meestal tussen de vier uur en de acht uur. Zeker met kleine kinderen is dat niet evident: je kan geen pap opwarmen, geen eten klaarmaken... Bovendien gebeuren ze vaak in de winter bij vochtig weer. De temperatuur zakt dan tot 15 graden, wat veel te koud is voor een baby. We zijn het echt beu. We houden ons hart al vast voor komende winter.”

Straat telkens openbreken

De bewoners contacteren bij een stroomonderbreking telkens netbeheerder Fluvius. “Die probeert eerst de zekering te vervangen, maar na een paar uur of een paar dagen smelt de zekering terug, en dan moet de straat worden opengebroken en de kabel worden hersteld. We stellen ons de vraag of het veelvuldig openbreken van de straat geen verzakkingen zal meebrengen. We zien nu al vele oneffenheden in de straat. Zelfs van de straatverlichting zijn er al twee lampen een tijd buiten dienst geweest wegens problemen met de ondergrondse kabels.”

“We hebben geen klachten over de dienstverlening van Fluvius. Zij zijn snel ter plaatse en leveren een goede service. Door de veelvuldige pannes en daaropvolgend interventies kennen we als bewoners de herstellers van Fluvius zelfs al goed.” De bewoners dringen wel aan op een definitieve oplossing voor het aanslepend probleem. “De voedingskabel over de hele straat vervangen is volgens ons de enige oplossing om te beletten dat we deze winter terug om de haverklap zonder elektriciteit vallen.”

Lastige werken

Bij Fluvius is het probleem in de Lochtingweg goed gekend: “Het is een case die ook bij ons tot frustratie leidt”, zegt David Callens, woordvoerder bij Fluvius. Hij stelt dat er fouten werden gemaakt door de aannemer van de wegenwerken in Heldergem, waardoor de kabels beschadigd raakten. “De isolatie is niet volledig intact en de kabels zitten bovendien vast in stabilisé. Dat is niet de bedoeling. Daardoor is er meer kans op stroomonderbrekingen en kost het ons meer tijd en geld om de kabels vrij te maken. We moeten bij elke interventie naar ginder om eerst alle stabilisé rond de kabels weg te kappen en daarna de kabels te herstellen. In andere gevallen kunnen we als er een fout is de stroom via een andere lus naar de klant doen vloeien, maar dat is hier ook niet mogelijk.”

Klacht tegen aannemer

“We hebben in januari 2018 een officiële klacht ingediend tegen de aannemer en een proces-verbaal laten opmaken bij de politie. We wachten nu op een uitspraak. Tot die er is, kunnen we de kabels niet verleggen, want er is niemand om de kosten op te verhalen. Anders moeten we de kosten doorrekenen aan de klant, maar het is de bedoeling dat diegene die verantwoordelijk is de kosten betaalt.” Wanneer er een uitspraak komt, is niet bekend. “Ik heb onze juridische dienst alvast gevraagd om er kracht achter te zetten.”